“Vigilia di Natale: Intervento Salvavita su Paziente di 104 Anni presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza”

Nella serata della Vigilia di Natale, l’équipe di Cardiologia Invasiva (Emodinamica) dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, diretta dal prof. Eugenio Stabile, ha portato a termine con successo un intervento di angioplastica coronarica salvavita su una paziente di 104 anni colpita da infarto miocardico acuto.

La paziente, trasferita direttamente in sala di emodinamica dal servizio di emergenza 118, proveniva dal proprio domicilio a Melfi.

“Nonostante l’età avanzata e la complessità clinica della situazione, abbiamo proceduto tempestivamente con il trattamento interventistico d’urgenza, riuscendo a ripristinare il flusso sanguigno nella coronaria occlusa senza complicazioni”, ha dichiarato il dott. Rocco Grippo, cardiologo interventista, subito dopo aver completato l’intervento.

Il prof. Eugenio Stabile, direttore della Cardiologia dell’AOR San Carlo, ha espresso soddisfazione per l’esito positivo: “Questo intervento dimostra che l’età, di per sé, non deve mai essere un ostacolo all’accesso alle cure più appropriate.

Grazie a un’efficace organizzazione, competenze altamente specialistiche e un lavoro di squadra consolidato, siamo riusciti a garantire alla paziente la miglior opzione terapeutica possibile, anche in una notte festiva.”

Il direttore generale dell’AOR San Carlo, Giuseppe Spera, ha sottolineato: “L’Azienda Ospedaliera San Carlo ha ancora una volta dimostrato di essere in grado di garantire cure di eccellenza e continuità assistenziale, anche nei giorni festivi, mettendo sempre al centro la tutela della vita e della salute della persona.

In condizioni di età così avanzata, non è sufficiente un trattamento farmacologico; l’angioplastica di urgenza è una procedura fondamentale per la salvezza del paziente.

L’esito positivo della procedura è la prova dell’alta competenza, esperienza e dedizione dell’équipe di cardiologia e dell’efficienza dell’organizzazione intraospedaliera.”

Anche l’assessore alla Salute, Politiche della Persona e PNRR della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha espresso il proprio apprezzamento: “L’intervento realizzato presso l’ospedale San Carlo è un esempio concreto di sanità pubblica che funziona, capace di rispondere con tempestività ed efficacia anche nelle situazioni più complesse.

Esempi come questo evidenziano l’importanza delle professionalità presenti nelle strutture ospedaliere lucane e l’esigenza di continuare a investire nella rete dell’emergenza-urgenza e nell’alta specializzazione.”

Un ruolo fondamentale, infine, è stato svolto dal coordinamento con il personale del Servizio di Emergenza-Ugenza 118, l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, e tutto il personale infermieristico e tecnico, che ha garantito un’assistenza continua e tempestiva.