Nba: Natale al Madison Square Garden, Brunson trascina New York

Come da tradizione, il Madison Square Garden è stato il palcoscenico del primo incontro del Natale NBA, con i New York Knicks, attualmente la seconda miglior squadra della Eastern Conference, che hanno avuto la meglio sui Cleveland Cavaliers con una vittoria in rimonta per 126-124.

È stata una partita altalenante, con gli ospiti che sono riusciti a prendere il comando nel primo e nel terzo quarto, ma che non sono riusciti a fermare il recupero dei Knicks. Quest’ultimi hanno trovato nel Jalen Brunson il loro miglior marcatore, con 34 punti, lo stesso bottino del giocatore dei Cavs, Donovan Mitchell.

Gli ultimi minuti di gioco, ricchi di schiacciate e tiri da tre, sono stati davvero entusiasmanti per i tifosi, con i Cleveland Cavaliers che, dopo aver subito il sorpasso che sembrava decisivo, sono riusciti a riavvicinarsi fino a -1. Tuttavia, l’ultimo tiro libero a fil di sirena ha sigillato la vittoria per i Knicks, fermando la rimonta dei Cavs.

