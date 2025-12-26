Nba: gli Spurs bestia nera per i Thunder, seconda vittoria di fila

La partita natalizia NBA ha visto di nuovo affrontarsi le due migliori squadre della Western Conference, i Oklahoma City Thunder e gli San Antonio Spurs, insieme a due superstar come Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama.

Lo spettacolo non è mancato al Paycom Center, ma il risultato ha deluso i tifosi di casa, con gli Spurs che si sono imposti con un punteggio di 117-102, confermando il successo già ottenuto nella partita precedente tra le mura amiche, un decisivo 130-110.

I Thunder continuano a vivere un periodo difficile, subendo la loro quinta sconfitta in 27 partite, tre delle quali contro gli Spurs. Dopo aver visto gli ospiti partire forte, Oklahoma ha subito il sorpasso e ha chiuso il primo quarto sotto, con San Antonio avanti.

Gli Spurs hanno poi ampliato il vantaggio, arrivando a 69-60 all’intervallo, per poi mantenere il controllo del match grazie alle ottime prestazioni di De’Aaron Fox, miglior marcatore dell’incontro con 29 punti.

Wembanyama ha segnato 19 punti, mentre i campioni in carica, nonostante i 22 punti di Gilgeous-Alexander e i 13 di Hartenstein, non sono riusciti a contrastare gli Spurs.

Con questa vittoria, San Antonio si avvicina alla vetta della classifica, inseguendo i Thunder che rimangono comunque al comando.

ANSA