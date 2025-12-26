L’icona della musica pop albanese Elvana Gjata arriva in Italia

Arriva in Italia per un’unica performance Elvana Gjata, una delle figure più influenti della musica pop albanese.

L’artista multiplatino si esibirà domenica 10 maggio all’Unipol Forum di Milano, dove terrà un concerto speciale che promette di emozionare il pubblico italiano.

Dopo aver conquistato migliaia di fan in Albania e in Germania, dove ha attratto più di 35.000 spettatori, Elvana Gjata arriva finalmente nel nostro paese, pronta a portare la sua energia e il suo talento in un live imperdibile.

Con milioni di ascolti su piattaforme come Spotify, Apple Music e YouTube, Elvana si prepara a offrire un’esibizione intensa e coinvolgente.

La sua musica è una perfetta fusione tra pop contemporaneo e radici albanesi, una combinazione che le ha permesso di superare i confini della sua terra natale.

Il suo stile distintivo le ha fatto guadagnare sempre più fan, facendola diventare una delle artiste più apprezzate della scena musicale internazionale.

