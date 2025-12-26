Andrea e Matteo Bocelli con Snoop Dogg a sorpresa nel Super Bowl di Natale

Andrea Bocelli e Matteo Bocelli, insieme alla leggenda del rap americano Snoop Dogg, sono stati protagonisti a sorpresa del Netflix NFL Christmas Game Day, l’evento sportivo e di intrattenimento più seguito a livello globale durante le festività natalizie, con oltre 70 milioni di spettatori collegati da ogni angolo del mondo.

Accolti da un entusiastico boato, gli artisti italiani hanno concluso l’emozionante Halftime Show natalizio con una straordinaria interpretazione di “White Christmas”, portando l’Italia nel cuore della cultura americana.

Per il secondo anno consecutivo, dopo il successo dello scorso anno con Beyoncé, che ha battuto record di ascolti, Netflix ha trasformato il football americano in un evento internazionale capace di unire sport, musica e cultura pop.

Oltre a trasmettere in streaming due importanti match della NFL — Dallas Cowboys contro Washington Commanders e Detroit Lions contro Minnesota Vikings — l’evento ha offerto anche uno spettacolo musicale pensato per un pubblico globale.

L’Holiday Halftime Party, guidato da Snoop Dogg, ha visto sul palco nomi illustri del mondo della musica e dell’intrattenimento, tra cui la celebre Martha Stewart, la star del country Lainey Wilson, e i talentuosi Huntr/X (EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami), protagonisti del popolare fenomeno Netflix KPop Demon Hunters.

Tuttavia, l’ingresso in campo di Andrea Bocelli e Matteo Bocelli è stato il momento più toccante e solenne dello show, con le due leggende italiane che hanno brillato al centro del palcoscenico della NFL, davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il Halftime Show sarà disponibile anche come speciale autonomo su Netflix, ampliando ulteriormente la portata globale di questo straordinario evento.

ANSA