Gdf sequestra “prodotti non sicuri”

La Guardia di Finanza ha sequestrato in nove esercizi commerciali di Potenza e della provincia un milione e 250 mila prodotti “non sicuri”.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Potenza, delle Compagnie di Rionero in Vulture e di Lauria e delle Tenenze di Viggiano e di Maratea hanno sequestrato “giocattoli e luminarie natalizie non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di settore nonché – è scritto nella nota diffusa stamani dalle Fiamme Gialle – casalinghi e articoli di bigiotteria privi delle informazioni e delle avvertenze d’uso previste dal ‘Codice del consumo’”.