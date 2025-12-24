Il Presepe del Creato illumina Guardia Perticara: arte, fede e comunità nel segno di San Francesco Sabato 20 dicembre 2025, nel cuore del Paese delle Case in Pietra, si è svolto uno degli appuntamenti più intensi e partecipati del Natale lucano: “Il Presepe del Creato – Un canto alla Terra, all’Acqua, al Fuoco e alla Vita”. L’evento ha rappresentato il momento conclusivo di una rassegna capace di unire arte, spiritualità e comunità, trasformando Guardia Perticara in un luogo di racconto, incontro e riflessione.

L’edizione di quest’anno ha assunto un significato particolarmente profondo, essendo interamente dedicata a San Francesco d’Assisi nell’800° anniversario del Cantico delle Creature. Un omaggio sentito e attuale, che ha rinnovato il messaggio francescano della cura del creato, dell’armonia tra uomo e natura e della sacralità di ogni elemento della vita.

L’intero borgo si è fatto scena viva, accompagnando il pubblico in un percorso narrativo attraverso i quattro elementi celebrati dal Santo. Un racconto corale e coinvolgente, arricchito dai mercatini di Natale, dall’area ristoro, dalla presenza degli zampognari e dalle suggestive atmosfere musicali del gruppo Odor Rosae Musices.

Due gli spettacoli proposti, alle ore 17:00 e alle ore 18:30, entrambi caratterizzati da una partecipazione numerosa e attenta. La voce narrante di Alessia Melfi ha guidato il pubblico lungo il percorso, mentre testi e regia, curati dallo storico dell’arte Antony Gallo, hanno dato unità e profondità a un progetto costruito come un vero laboratorio di comunità, con il coinvolgimento di numerosi interpreti e figuranti.

Particolarmente significativa la presenza delle istituzioni. Tra queste, il Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Marcello Pittella, che ha espresso sentiti apprezzamenti per la qualità della regia e dei testi, sottolineando come, diversamente dal consueto saluto istituzionale, abbia sentito l’esigenza di fermarsi dall’inizio alla fine, colpito dalla bellezza e dalla cura dello spettacolo. Il sindaco di Guardia Perticara, Pasquale Montano, insieme alla vicesindaca Maria Montani, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, evidenziando il valore di una comunità che si riunisce e di un presepe capace di rappresentare e proteggere simbolicamente l’intero paese.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Pro Loco Guardia Perticara, Comune di Guardia Perticara, Regione Basilicata, APT Basilicata e UNPLI Basilicata. Con questa edizione, Il Presepe del Creato è esperienza identitaria e collettiva, capace di fondere tradizione, arte e spiritualità, lasciando un segno profondo nella comunità e nei tanti visitatori.