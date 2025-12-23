SENISE : Consiglio Comunale convocato il 30 Dicembre

Senise (PZ) – 23 dicembre 2025

– Il Presidente del Consiglio Comunale di Senise, Michele Rossi, ha convocato la seduta ordinaria dell’assemblea per martedì 30 dicembre 2025 alle ore 10:00 presso la sala consiliare del Municipio.

In caso di mancanza del numero legale, è prevista la seconda convocazione per mercoledì 31 dicembre 2025, sempre alle ore 10:00.

L’ordine del giorno è particolarmente ricco e tocca temi che interessano direttamente la vita quotidiana dei cittadini, la sicurezza urbana e la programmazione economico-finanziaria del Comune per i prossimi anni.

Tra i punti più rilevanti:

Videosorveglianza: approvazione del nuovo “Regolamento per la videosorveglianza nel territorio comunale”, già licenziato dalla Commissione Regolamenti il 22 dicembre 2025. Il provvedimento disciplina l’installazione e la gestione delle telecamere sul territorio, in linea con la normativa sulla privacy e la sicurezza urbana.

Parcheggi rosa: via libera al “Regolamento per l’istituzione e la gestione di stalli di sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni”. Un misura volta a facilitare la mobilità delle famiglie con neonati e delle future mamme.

Modifiche al regolamento consiliare: due integrazioni al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni, con l’inserimento di nuovi commi all’articolo 19 e la modifica dell’articolo 48 comma 3.

Sul fronte finanziario e amministrativo, il Consiglio sarà chiamato ad approvare:

Le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2026.

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028.

La verifica delle aree destinate a residenza, attività produttive e terziarie per il 2026.

Il Bilancio di previsione 2026-2028 e la relativa Nota di aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione).

In programma anche la ratifica di una variazione urgente di bilancio adottata dalla Giunta a novembre e due riconoscimenti periodici sulle partecipazioni pubbliche e sulla gestione dei servizi pubblici locali.

Completa l’ordine del giorno la comunicazione del Sindaco relativa al conferimento di deleghe a cittadini, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Comunale.

La seduta è aperta al pubblico e rappresenta un momento importante per definire le linee guida amministrative e finanziarie che accompagneranno Senise nei prossimi tre anni.