Scanzano, Giordano (Ugl): “Basta episodi criminali, servono interventi urgenti”.

“Non possiamo permettere che si diffonda l’idea di farsi giustizia da soli, rischiando di generare violenza e trasformare le nostre città in luoghi pericolosi. Le istituzioni devono fornire alle forze dell’ordine i mezzi necessari per contrastare ogni forma di criminalità. I cittadini non devono sostituirsi alle forze dell’ordine, ma non possono più sentirsi abbandonati dalle istituzioni.”

Sono le parole di Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl di Matera, che commenta l’ennesimo assalto a un bancomat a Scanzano Ionico, evento che ha sollevato preoccupazione tra i lavoratori e i cittadini.

Il sindacato Ugl ha condannato fermamente l’episodio, ribadendo le preoccupazioni legate alla chiusura degli sportelli bancari e dei Postamat nelle ore serali, che espongono il territorio a rischi maggiori da parte della criminalità organizzata. “Già avevamo avvertito dei rischi legati a furti e rapine. I fatti, purtroppo, ci danno ragione”, dichiara il sindacalista, chiedendo una risposta urgente da parte dello Stato. Serve investire nella sicurezza e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine.

Giordano sottolinea: “L’Arma dei Carabinieri è sempre stata attenta alla sicurezza, ma gli attacchi agli imprenditori agricoli e le rapine nelle banche sono segnali che non possono più essere ignorati. È urgente potenziare la sicurezza sul territorio, istituendo un presidio permanente, come l’apertura di una caserma dei Carabinieri, visto che il Commissariato di Polizia è stato trasferito a Policoro.”