Sanità, incontro coi sindaci del Lagonegrese-Pollino
Convocato dall'assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, per dare attuazione al decreto che ha definito i nuovi modelli e standard per l'assistenza sanitaria territoriale. Prosegue il confronto con i territori al fine di fare il punto sulle principali criticità segnalate.
Lunedì 29 dicembre, alle 15, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, si terrà una riunione convocata dall’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico con i sindaci dei 26 Comuni del distretto Lagonegrese – Pollino alla presenza del commissario dell’ASP, Massimo De Fino, del direttore generale neonominato, Giuseppe De Filippis, nonché dei responsabili aziendali della sanità territoriale.
Per dare attuazione al DM 77/2022, che ha definito nuovi modelli e standard per l’assistenza sanitaria territoriale, si rende necessario proseguire il confronto con i territori al fine di fare il punto sulle principali criticità segnalate dagli amministratori locali, dare evidenza alle soluzioni già avviate e a quelle in corso di definizione per la riorganizzazione dei servizi sanitari regionali, con particolare attenzione all’emergenza–urgenza e alla medicina territoriale.
Il processo di riorganizzazione complessiva della sanità territoriale, disegnato dal DM 77, ha già trovato attuazione mediante i seguenti atti: definizione dei sei distretti sanitari regionali; sottoscrizione degli AIR (Accordi Integrativi Regionali) per i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e specialisti ambulatoriali; pubblicazione degli avvisi relativi alle località carenti, tanto per la medicina territoriale quanto per l’emergenza- urgenza che per la medicina penitenziaria; implementazione da parte delle aziende sanitarie delle AFT e UCCP.
Tale processo, di cui suddetti atti costituiscono l’ossatura programmatica, potrà trovare compiuta attuazione solo con la partecipazione convinta ed attiva di tutti i soggetti interessati: regione, comuni, aziende sanitarie, medici e cittadini al fine di approntare risposte assistenziali in grado di soddisfare effettivamente le mutate esigenze di cura dei cittadini lucani.