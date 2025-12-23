Il 27 Dicembre a Francavilla in Sinni la II edizione di Vicoli – Luoghi di ritorno

Il 27 Dicembre a Francavilla in Sinni il Circolo Arci FrancaViva, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e il patrocinio del Comune, presenta la seconda edizione di“ VICOLI-Luoghi di ritorno ”.

Un programma ricco di eventi dedicato alla riscoperta e alla (ri-)valorizzazione del dialetto e dei luoghi storici del paese in un discorso di sensibilizzazione sulla memoria individuale e collettiva della comunità.

Il fascino delle tradizioni, il calore della nostra terra e la bellezza di ritrovarsi tra le strade che ci sono appartenute e che ci appartengono sono tutti aspetti che saranno rievocati ed esaltati attraverso uno degli strumenti e delle caratteristiche più importanti della nostra identità socio-culturale, ovvero il dialetto.

Alle 17:00 in Biblioteca Comunale sarà presente una delle massime espressioni della ricerca nel settore: la dottoressa Patrizia DEL PUENTE dell’Università degli Studi della Basilicata.

Dal condividere pensieri e parole si passerà al condividere luoghi; i Vicoli appunto.

Dalle 18:00 piccolo Tour tra storie, workshop, letture ad alta voce, giochi di strada, cose cuséllë e la musica itinerante del duo materano TARANTICA.

La giornata si concluderà in Via Palestro, dove risuoneranno dalle ore 20,30 le incantevoli note del polistrumentista MICHELE ROSCICA.