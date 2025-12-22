Torna il Gran Premio di Bari: dal 23 al 26 aprile 2026, la nona edizione della rievocazione della storica corsa automobilistica
Torna a Bari, dal 23 al 26 aprile 2026, la nona edizione della rievocazione della storica corsa automobilistica svoltasi nel capoluogo pugliese. Quattro giorni di adrenalina, esposizioni ed eventi spettacolari
La storia torna in pista a Bari: dopo il grande successo dell’edizione del 2024, nel capoluogo pugliese torna il Gran Premio di Bari, il grande evento di rievocazione della storica corsa automobilistica che si è disputata tra il 1947 e il 1956.
Organizzata da Old Cars Club, la nona edizione del Gran Premio di Bari arriverà in città dal 23 al 26 aprile 2026 per tornare a far vibrare il lungomare al ritmo dei motori che hanno fatto la storia dell’automobilismo: quattro giorni intensi di passione per le corse e le quattro ruote, tra adrenalina, esposizioni statiche, sfilate ed eventi spettacolari.
Una rievocazione ancora più ricca delle precedenti, che porterà in città grandissimi ospiti del mondo dei motori e non solo, nonché piloti provenienti da tutta Italia e da numerosi paesi europei: un momento di ritrovo collettivo per gli appassionati delle quattro ruote rombanti che porterà a Bari, ancora una volta, un grande evento dal respiro internazionale.