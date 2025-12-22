Sanità, Pittella: Servono scelte strategiche e riorganizzazione

“In queste ore molti sindaci mi hanno manifestato forte preoccupazione per la decisione di ridurre l’orario del Punto di Primo Intervento, passato da un servizio garantito 24 ore a una copertura di sole 12 ore, eccetto i fine settimana. Una scelta che sta generando allarme nelle nostre comunità”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, che aggiunge:

“Voglio richiamare l’attenzione dell’Azienda territoriale e dell’assessore Latronico sulla programmazione strategica che avremmo dovuto affrontare già da tempo. Ricordo che alla fine del nostro governo regionale la riorganizzazione dei servizi territoriali e il nuovo accordo con i medici di medicina generale e con quelli di continuità assistenziale erano stati avviati. Si potrebbe ripartire da lì. È vero che c’è una carenza di medici, ma ciò non può impedirci di riorganizzare al meglio il sistema sanitario regionale con le risorse disponibili”.

“Oggi più che mai – sottolinea Pittella – serve una regia chiara che metta in campo riforme strutturali, capaci di evitare interventi tampone e di costruire una soluzione complessiva, efficace e duratura. Sono mesi che invito al confronto e a valutare le proposte che ho più volte avanzato. Perché la salute dei cittadini non può attendere. Il tema della riduzione degli orari riguarda realtà come Maratea, Chiaromonte, la collina materana e altre aree interne che hanno bisogno di presidi sanitari adeguati e funzionanti. Per questo rivolgo un appello all’assessore Latronico, affinché ascolti non solo il grido d’allarme delle comunità locali, ma anche il contributo costruttivo di un consigliere di maggioranza che, forte dell’esperienza maturata, mette a disposizione suggerimenti concreti”.

“Ribadisco la mia piena disponibilità al confronto, in ogni momento e in ogni luogo – conclude Pittella – con l’auspicio che si individuino soluzioni rapide e concrete per garantire ai cittadini il diritto alle cure e all’assistenza.”