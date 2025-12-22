“LE DIV4S AT CHRISTMAS”, quattro voci d’eccellenza per un Natale in musica a Matera

Quattro voci di raffinata potenza dialogano con un’orchestra di eccellenza: LE DIV4S – Italian Sopranos sono pronte a incantare il pubblico materano con l’esibizione in programma martedì 23 dicembre, alle ore 21:00, presso l’Auditorium “R. Gervasio” di Matera, accompagnate dall’Orchestra ICO della Magna Grecia sotto la direzione del Maestro Roberto Molinelli.

L’evento “LE DIV4S AT CHRISTMAS” rientra nella Stagione Eventi Musicali di Matera 2025/2026, promossa dall’Associazione Luis Bacalov in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia, confermando la città lucana come punto di riferimento per la grande musica dal vivo.

A pochi giorni dal Natale, il concerto promette di avvolgere la città dei Sassi in un’atmosfera intensa e coinvolgente. LE DIV4S daranno vita a uno spettacolo elegante e appassionante, capace di attraversare il repertorio lirico e i brani più amati dal grande pubblico, in un dialogo continuo tra tradizione operistica e sensibilità contemporanea.

Il quartetto vocale – Federica Caseti Balucani, Laura Macrì, Arianna Lorenzi e Anna Konovalova – ha debuttato nel 2008 a Roma al fianco del Maestro Andrea Bocelli: insieme hanno avviato una collaborazione stabile che ha portato il quartetto a esibirsi nei principali teatri e arene internazionali, affermandosi come uno degli ensemble femminili crossover più noti sulla scena mondiale.

Nell’appuntamento materano particolare rilievo assume l’esecuzione di “The 4 Seasons”, composizione originale del Maestro Roberto Molinelli, omaggio alle celebri “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi nel trecentesimo anniversario della loro pubblicazione.

Una rilettura moderna e suggestiva, in cui la voce femminile si intreccia all’orchestra dando vita a un affresco sonoro di grande impatto emotivo. Accanto a “The 4 Seasons”, il programma propone un raffinato alternarsi di pagine liriche – da “Casta Diva” a “Nessun dorma” – e brani iconici della musica pop e del cinema, da “Imagine” a “Hallelujah”, fino a “New York, New York” e “Mamma Mia”.

Il Maestro Roberto Molinelli è direttore d’orchestra, compositore e violista. Autore e arrangiatore di fama internazionale, ha collaborato con importanti orchestre e artisti, firmando lavori eseguiti nei principali teatri e sale da concerto del mondo.

Sotto la sua direzione, l’Orchestra ICO della Magna Grecia conferisce al concerto un respiro sinfonico di grande intensità, esaltando l’eleganza e la forza interpretativa delle DIV4S.

Un appuntamento speciale per vivere la musica dal vivo nel clima suggestivo del Natale, in uno dei luoghi simbolo della cultura musicale di Matera.

La Stagione Concertistica 2025 – 2026 è realizzata dall’Associazione Musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.