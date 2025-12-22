Grave disservizio – Sanità territoriale : l’allarme dei Sindaci del Senisese – Distretto Lagonegrese/Pollino

I Sindaci dell’area del Senisese, a fronte degli ultimi disservizi della sanità territoriale, lanciano un forte allarme sulle note criticità, aggravate dalla carenza cronica di medici e dal progressivo depotenziamento dei servizi, e da ultimo la mancanza del servizio di guardia medica durante le prossime festività, che compromettono fortemente il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione.

Sempre più cittadini sono costretti a spostarsi fuori regione per ricevere cure essenziali, a rivolgersi alla sanità privata o, nei casi più gravi, a rinunciare alle cure.

La mancanza di medici di base lascia numerosi assistiti senza medico di famiglia da mesi, con un sovraccarico insostenibile sulle poche unità disponibili.

Grave anche la situazione del primo intervento: dal 1° gennaio il Punto di Primo Intervento del POD di Chiaromonte, nei giorni feriali, sarà operativo solo dalle 8:00 alle 20:00, lasciando scoperta la fascia notturna.

A ciò si aggiunge l’assenza o il funzionamento discontinuo della guardia medica in molti Comuni, spesso non operativa nelle ore notturne e festive.

Criticità si registrano anche a Senise, dove nelle prossime festività il servizio di guardia medica sarà assente (per il mese di Dicembre, l’ASP ha comunicato l’assenza nei gg. 23 -26 e 31), e con la perdita della sede del Distretto sanitario, vi è già stato un impoverimento dell’offerta ambulatoriale sull’intero territorio e la costruenda Casa di Comunità, se non supportata dai servizi, rischia di essere un contenitore vuoto.

Non si tratta più di disservizi episodici ma di problema ormai strutturali.

Le decisioni sulla sanità territoriale non possono essere calate dall’alto. Per questo, si chiede celere incontro con i vertici competenti e propone di attribuire alla Conferenza dei Sindaci un ruolo diretto e operativo nella programmazione e gestione della medicina territoriale.

I Sindaci chiedono intervento immediato ed urgente: assegnazione dei medici di base mancanti, ripristino del servizio notturno di primo intervento a Chiaromonte, piena riattivazione della guardia medica e una governance condivisa dei servizi sanitari territoriali.

In assenza di risposte concrete, annunciano la disponibilità a mobilitarsi a tutela delle comunità.

LEGGI IL DOCUMENTO FIRMATO DAI SINDACI