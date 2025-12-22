Centro Internazionale di Dialettologia: ultima chiamata

Il Centro Internazionale di Dialettologia (CID) è a un passo dalla chiusura definitiva.

A lanciare l’allarme è la direttrice, Patrizia Del Puente, che attraverso un comunicato stampa richiama ancora una volta l’attenzione del Consiglio Regionale e delle lucane e dei lucani sulla grave situazione in cui versa il Centro.

Nonostante l’inserimento del CID nel Piano triennale regionale della cultura, approvato all’unanimità, e l’approvazione — sempre unanime — da parte del Consiglio di Presidenza regionale di un finanziamento di 30.000 euro da destinare all’Università della Basilicata per consentire la prosecuzione delle attività del Centro, le ultime notizie di stampa destano forte preoccupazione.

Secondo quanto riportato dai giornali, infatti, quei fondi sarebbero stati dirottati verso la cosiddetta indennità differita o mini-vitalizio dei consiglieri regionali, facendo così venir meno anche questa ultima possibilità di sopravvivenza del CID.

«Non spetta a noi entrare nel merito del provvedimento né esprimere giudizi», sottolinea Del Puente. «Ciò che conta è che il CID ha già chiuso le proprie attività dal 14 ottobre per mancanza di fondi».

Una situazione che rischia di diventare irreversibile: se entro al massimo un mese l’Università della Basilicata non riceverà un nuovo finanziamento destinato al Centro, la chiusura sarà definitiva.

Si tratterebbe della fine di un lavoro ventennale, un percorso di ricerca, tutela e valorizzazione che ha contribuito in modo significativo a restituire consapevolezza e orgoglio identitario alle comunità lucane, promuovendo il patrimonio linguistico e culturale della Basilicata in Italia e nel mondo.

Ora la decisione è nelle mani della Regione: stabilire se la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale lucano, così come la promozione del territorio, siano ancora obiettivi degni di sostegno o se lasciare che tutto questo venga definitivamente cancellato.

«Le lucane e i lucani aspettano una risposta», conclude la direttrice. «E noi con loro».

Patrizia Del Puente

Direttrice del Centro Internazionale di Dialettologia