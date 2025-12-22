Basilicata Casa Comune: domani conferenza stampa su vitalizi e attività 2025

Si terrà domani, alle ore 11.30, presso la Sala A del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune in Consiglio Regionale.

L’incontro con i giornalisti sarà dedicato all’illustrazione della posizione del Gruppo sulla reintroduzione dei vitalizi ai consiglieri regionali, tema rispetto al quale Basilicata Casa Comune ribadirà una netta contrarietà, giudicando la scelta sbagliata, fuori dal tempo e distante dalle reali priorità dei cittadini lucani. Al centro dell’intervento anche la richiesta di una politica improntata a sobrietà, trasparenza e rispetto per le istituzioni e per la comunità regionale.

Ampio spazio sarà riservato inoltre alle vicende legate alla cosiddetta affidopoli e alla gestione degli affidamenti e delle risorse pubbliche. Su questi temi i consiglieri regionali Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello hanno più volte sollecitato chiarezza, trasparenza e il rigoroso rispetto delle regole, sottolineando la necessità di controlli efficaci e procedure limpide.

Nel corso della conferenza stampa sarà proposta anche una valutazione sull’utilizzo delle risorse derivanti dalle compensazioni ambientali, evidenziando le criticità emerse negli ultimi mesi: dai ritardi accumulati alle scelte ritenute opache, fino alla carenza di confronto con i territori e con gli organismi partecipativi preposti. Questioni che, secondo il Gruppo, rischiano di compromettere opportunità strategiche di sviluppo sostenibile e di tradire le aspettative delle comunità locali.

L’appuntamento con la stampa si concluderà con la presentazione di un bilancio complessivo dell’attività istituzionale e politica svolta nel 2025, tracciando risultati, iniziative e priorità che hanno caratterizzato l’azione di Basilicata Casa Comune nel corso dell’anno.