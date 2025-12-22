Aggredito e rapinato un quindicenne a Milano, arrestati quattro giovanissimi

Ieri sera a Milano, un ragazzo di 15 anni è stato aggredito e derubato da un gruppo di giovani. L’incidente è avvenuto in una stradina vicino a viale Tunisia, nella zona di Buenos Aires, dove il ragazzo è stato circondato da un gruppo di ragazzi che lo hanno minacciato e, oltre a rubargli il portafoglio, il cellulare e le scarpe, gli hanno preso anche il giubbotto.

I carabinieri sono riusciti ad arrestare un ventenne di origini tunisine e tre minorenni, di cui due stranieri e una ragazza italiana.

I giovani, che vivono nella zona di Bergamo, sono accusati di rapina, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il gruppo ha tenuto il ragazzo prigioniero per circa un’ora e lo ha costretto a dirigersi verso un bancomat per cercare di prelevare dei soldi. Purtroppo, la sua carta era vuota.

Per cercare di risolvere la situazione, il ragazzo ha chiamato il padre, che ha prontamente avvertito i carabinieri.

L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di arrestare i responsabili, che ora si trovano nel carcere minorile Beccaria.

ANSA