Rimane bloccata in stazione con tre bambini: i Carabinieri aiutano una donna nigeriana a raggiungere Villapiana

Aveva perso l’autobus diretto a Villapiana, in provincia di Cosenza, a causa del ritardo del treno proveniente da Napoli.

Una disavventura che avrebbe potuto trasformarsi in un’attesa estenuante per una donna di nazionalità nigeriana, sola e con tre bambini piccoli, rimasta bloccata presso la stazione ferroviaria di Metaponto.

La donna, infatti, avrebbe dovuto attendere diverse ore per poter salire sull’unico autobus serale in partenza alle 20, lungo la tratta Taranto–Bari–Sibari, con evidenti difficoltà soprattutto per la presenza dei minori.

A rendersi conto della situazione è stata una pattuglia dei Carabinieri, intervenuta con prontezza e sensibilità.

I militari hanno deciso di accompagnare la donna e i suoi figli alla fermata di Marconia, permettendo loro di prendere un altro collegamento e raggiungere Villapiana nel tardo pomeriggio, evitando così una lunga e disagevole permanenza in stazione.

Durante l’attesa, sul posto si è recato anche il Capitano della Compagnia di Pisticci, Antonio Belardo, che ha portato biscotti, acqua e patatine per i bambini, offrendo loro conforto e un momento di serenità.

Un gesto di umanità e attenzione verso i più fragili, che dimostra ancora una volta come l’Arma dei Carabinieri sia non solo presidio di sicurezza, ma anche punto di riferimento e sostegno concreto per chi si trova in difficoltà.