Futsal Senise travolgente al Palamontecotugno: Castrum Viggianello superato 8-0
Il Futsal Senise supera con un netto 8-0 il Castrum Viggianello al Palamontecotugno, al termine di una gara che, nonostante il risultato finale, non è stata affatto semplice, soprattutto nella prima frazione di gioco.
L’avvio di match è infatti molto spigoloso e combattuto, con entrambe le formazioni protagoniste di diverse azioni offensive. A tenere il risultato in equilibrio ci pensano i due portieri, autori di interventi decisivi e spettacolari, che per lunghi tratti negano la gioia del gol agli attaccanti.
L’equilibrio si spezza grazie alla rete di A. Carbone, che sblocca il match e consente al Senise di prendere fiducia. Da quel momento in poi i padroni di casa aumentano ritmo e intensità, trovando con continuità la via della rete e chiudendo progressivamente la gara.
Nella ripresa il Senise dilaga, mettendo a segno altre sette marcature e fissando il punteggio finale sull’8-0, confermando solidità, organizzazione e grande qualità offensiva.
In vista del prosieguo della stagione, vale la pena ricordare che le due formazioni torneranno ad affrontarsi il 3 gennaio 2026, quando a Viggiano si disputerà la finale di Coppa Italia, appuntamento che promette spettacolo e grande rivalità.
Marcatori Futsal Senise:
-
A. Carbone
-
N. Ribeiro (doppietta)
-
G. Iacovino
-
R. David
-
S. Cuccarese
-
A. Mastrogiulio
-
R. Ciminella
Una vittoria convincente che rafforza le ambizioni del Futsal Senise e lancia un chiaro segnale in vista dei prossimi impegni stagionali.