Tentato furto in struttura turistica a Policoro: arrestati due giovani di Taranto

Nell’ambito delle operazioni straordinarie di controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione dei crimini contro il patrimonio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Policoro hanno arrestato un 27enne e un 25enne, entrambi originari della provincia di Taranto, in flagranza di reato per tentato furto all’interno di una struttura ricettiva.

L’intervento è avvenuto grazie alla segnalazione di due individui sospetti in una struttura alberghiera in fase di ristrutturazione, situata nella zona Lido del comune jonico.

I due, sorpresi mentre cercavano di rubare un generatore elettrico e altri materiali, sono stati immediatamente fermati dai Carabinieri, che con l’ausilio delle Stazioni di Policoro e Nova Siri Scalo sono riusciti a intervenire tempestivamente.

Dopo le procedure di rito, i due giovani sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Matera, su disposizione della Procura della Repubblica.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, dopo aver convalidato l’arresto e valutato l’impianto accusatorio, ha deciso di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti degli arrestati.

Si sottolinea che le indagini sono ancora nelle fasi preliminari e richiedono ulteriori verifiche processuali, che si svolgeranno in contraddittorio con la difesa.

Questo risultato è il frutto dell’intensa attività di monitoraggio e controllo del territorio svolta dai Carabinieri locali, nell’ambito delle direttive del Comando Provinciale di Matera, che mira a contrastare i crimini contro il patrimonio anche nelle aree periferiche e meno sorvegliate.