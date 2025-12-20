I dischi sotto l’albero, dai Pink Floyd ai Beatles

In un periodo storico in cui l’ascolto musicale è quasi interamente digitale e intere discografie vivono nello spazio di uno smartphone, il supporto fisico — che si tratti di compact disc o, ancor meglio, di vinili — continua a rappresentare una scelta di valore per chi ama davvero la musica.

E quale occasione migliore delle festività natalizie, da sempre tra i momenti più redditizi per l’industria discografica, per impreziosire un album speciale con una confezione regalo o per scoprire una nuova uscita da mettere sotto l’albero.

Accanto alle numerose novità che affollano i mesi di novembre e dicembre, questo è anche il periodo ideale per puntare su edizioni celebrative e box da collezione.

Tra questi spicca la versione per il cinquantesimo anniversario di Wish You Were Here dei Pink Floyd (in uscita dal 12 dicembre), un cofanetto che raccoglie materiali rari, take alternative e demo mai pubblicate, offrendo uno sguardo approfondito su una fase decisiva della storia del gruppo.

Tra i contenuti figurano “The Machine Song (Roger’s demo)”, il primo provino domestico presentato da Roger Waters alla band, un mix strumentale inedito di Wish You Were Here che valorizza la pedal steel guitar di David Gilmour e, per la prima volta, una versione completa di Shine On You Crazy Diamond (Parts 1–9) riunita in un nuovo mix stereo curato da James Guthrie.

Il traguardo dei cinquant’anni viene celebrato anche da George Harrison con All Things Must Pass, proposto in una nuova versione remixata dell’album originale. Restando nell’universo Beatles, un’altra proposta di rilievo è The Beatles Anthology 2025, che raccoglie incisioni poco note, interviste, immagini d’archivio e demo mai diffusi.

Per chi invece desidera accompagnare le feste con sonorità natalizie più classiche, non mancano le opzioni: oltre ai sempreverdi di Mariah Carey e Michael Bublé, Kylie Minogue pubblica Kylie Christmas – Fully Wrapped, edizione speciale per il decennale di Kylie Christmas, arricchita da quattro brani inediti.

Atmosfere festive anche per Mario Biondi, che ripropone il progetto del 2013 Mario Christmas nella nuova edizione A Very Special Mario Christmas, ampliata con il brano “Cool Yule (feat. Antonio Faraò)”, elegante reinterpretazione del pezzo scritto da Steve Allen e reso celebre negli anni Cinquanta da Louis Armstrong.

C’è poi chi preferisce rivivere le emozioni dei grandi eventi dal vivo, e gli album live diventano il mezzo ideale per tornare alle vibrazioni dei concerti estivi. Vasco Rossi punta sull’effetto memoria con Vasco Live 2025 –

The Essentials, una selezione di 21 brani tratti dall’ultima tournée e considerati imprescindibili. Cesare Cremonini propone CremoniniLIVE25, un triplo disco che restituisce l’energia di un tour passato per tredici stadi. Ultimo presenta Live Stadi 2025, con l’intera scaletta — trenta tracce — del tour La Favola Continua.

Debutto assoluto dal vivo invece per Elodie, che ha annunciato a sorpresa l’uscita, il 19 dicembre, di The Stadium Show (Live @ San Siro 2025): un progetto che include quattro cover differenti — Magnetica, Erotica, Galattica, Audace — una per ciascun atto dello spettacolo, pubblicato prima della pausa prevista per il 2026.

Nel frattempo, le classifiche ufficiali continuano a premiare Olly con Tutta Vita (Sempre), stabile da oltre un anno nella top ten, insieme a Geolier con Dio lo sa – Atto II e alla collaborazione tra Sfera Ebbasta e Shiva in Santana Money Gang.

