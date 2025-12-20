Fi: Cupparo, la crescita elettorale e di adesioni al partito sui territori non sono solo traguardi importanti per Forza Italia ma segnali di un Paese che chiede politiche concrete, moderate e vicine ai bisogni reali delle persone

“Il dibattito interno a Forza Italia, intrecciato alla campagna tesseramento, rimette al centro i valori che il segretario Antonio Tajani ha voluto celebrare nel Manifesto della Libertà per rilanciare il partito adeguandolo alle nuove sfide nazionali ed internazionali. La crescita elettorale e di adesioni al partito sui territori non sono solo traguardi importanti per Forza Italia ma segnali di un Paese che chiede politiche concrete, moderate e vicine ai bisogni reali delle persone”. Così l’Assessore Francesco Cupparo che aggiunge: “Tajani ha avuto il compito di traghettare il dopo Berlusconi, in una fase particolarmente complicata e il merito di rafforzare la presenza di Forza Italia in Parlamento, nelle Regioni, nei Comuni. Per questo ha dato prova di leadership in grado prima di tutto di entusiasmare il popolo di Forza Italia che vuole essere la grande sostenitrice del ceto medio e di quello popolare con la capacità di coinvolgere i liberali ed i moderati che oggi non si sentono a casa in altri partiti, nonché i tanti che hanno perso fiducia nella politica e non vanno più a votare. All’ottimo risultato di 200mila iscritti ha concorso anche Fi Basilicata in rapporto alla popolazione effettiva. Ci sono aree e comuni del nostro territorio che hanno testimoniato un grande attaccamento al partito e ai suoi dirigenti impegnati in Regione nel programma di lavoro a sostegno del Presidente Bardi. A queste persone – dice Cupparo – va in primo luogo il più sentito ringraziamento con l’impegno, oggi caricato dai consensi di nuove responsabilità, a rappresentarne il loro sostegno nell’interesse dell’intera comunità regionale. Si apre adesso in Forza Italia a livello nazionale e regionale una nuova fase: saranno i congressi con la rinnovata partecipazione degli iscritti a decidere i gruppi dirigenti. Nelle dinamiche del partito a contare saranno soprattutto le scelte degli iscritti e i numeri emersi alle urne. Le parole d’ordine – partecipazione, apertura, azione sul territorio, confronto e dialogo, concertazione con i corpi sociali intermedi – scelte da Tajani rappresentano il percorso da seguire. I congressi sono una prova di democrazia e sono certo – afferma ancora Cupparo – che l’asticella fissata da Tajani, quella di accrescere il peso elettorale alle prossime Politiche, è nelle nostre possibilità, tenendo ferme salde radici ideali e storiche – verso un’epoca nuova, dare una speranza ai giovani e rassicurare gli anziani, costruire nel mondo che cambia un grande futuro di libertà”.