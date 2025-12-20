“Controlli dei Carabinieri di Senise: Denunciato 57enne per commercio illecito di fuochi d’artificio modificati”

I Carabinieri della Compagnia di Senise, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, hanno denunciato un uomo di 57 anni per produzione e commercio illecito di materiali esplosivi.

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 28 dello scorso mese, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della stessa Compagnia, a Francavilla in Sinni (PZ), hanno fermato un’automobile per un controllo.

Durante gli accertamenti, sono stati trovati 51 chilogrammi di fuochi d’artificio custoditi in modo non conforme alle normative di sicurezza. In particolare, 52 batterie di fuochi, che normalmente sono di libera vendita, erano state collegate in serie tramite la modifica delle micce di accensione.

Una successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha permesso di scoprire ulteriori 19 batterie, anch’esse modificate, oltre a un dispositivo pirotecnico di fabbricazione artigianale privo di marchio e di etichettatura.

Il materiale pericoloso è stato sequestrato, mentre l’uomo di 57 anni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. È importante ricordare che, secondo la legge, l’indagato gode della presunzione di innocenza fino a una condanna definitiva.

Questi controlli fanno parte di un più ampio piano di monitoraggio predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, programmato per le festività natalizie e di fine anno.

L’obiettivo è garantire il rispetto delle norme di sicurezza relative agli articoli pirotecnici, prevenendo l’uso di materiali pericolosi o vietati dalle leggi vigenti, e tutelando così la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico.

I Carabinieri colgono l’occasione per sensibilizzare tutti, in particolare i più giovani, sull’estrema pericolosità dei fuochi d’artificio e sulla necessità di prestare attenzione nell’acquisto, nell’uso e nell’accensione di questi prodotti.