Variazioni al Servizio di Raccolta Rifiuti nel Comune di Senise per le Festività Natalizie

In occasione delle festività natalizie, la società Impregico Srl, incaricata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Senise (PZ), hacomunicato alcune modifiche al calendario di raccolta dei rifiuti.

Le variazioni riguardano i giorni compresi tra il 25 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026.

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale inviata al Comune, il servizio subirà le seguenti modifiche:

  • Giovedì 25 dicembre 2025: nessun servizio di raccolta; il Centro Comunale di Raccolta resterà chiuso.
  • Venerdì 26 dicembre 2025: sarà effettuata la raccolta della frazione del secco residuo non recuperata il giorno precedente, mentre la frazione della carta conferibile è rinviata al Centro Comunale di Raccolta.
  • Giovedì 1 gennaio 2026: nessun servizio di raccolta; il Centro Comunale di Raccoltaresterà chiuso.
  • Venerdì 2 gennaio 2026: sarà effettuata la raccolta della frazione del secco residuo non recuperata il giorno precedente, mentre la frazione della carta conferibile è rinviata al Centro Comunale di Raccolta.

A partire da martedì 6 gennaio 2026, il servizio di raccolta tornerà a svolgersi regolarmente, con il Centro Comunale di Raccolta operativo nei consueti orari.

L’azienda Impregico Srl invita i cittadini a collaborare rispettando le nuove disposizioni temporanee, al fine di garantire un servizio efficiente anche durante il periodo festivo.

