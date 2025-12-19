Teana si accende di magia: il 22 dicembre l’evento “Aspettando il Natale” in Piazza Umberto I Teana si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio.

Nell’ambito del cartellone “Natale a Teana 2025”, promosso dall’Amministrazione comunale, lunedì 22 dicembre 2025, a partire dalle ore 17.30, Piazza Umberto I ospiterà l’evento “Aspettando il Natale”, dedicato in particolare a famiglie e bambini.

La piazza si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, animato da un ricco programma di attività: la casetta di Babbo Natale, la presenza di mascotte ed elfi, balli, giochi e momenti di animazione contribuiranno a creare un’atmosfera festosa e accogliente.

Protagonista della serata sarà Babbo Natale, che accoglierà i bambini sul suo trono per una foto istantanea ricordo e la consegna di piccoli regali, regalando emozioni e sorrisi in vista delle festività.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di socialità e condivisione, pensato per valorizzare il centro del paese e rafforzare il senso di comunità, riscoprendo il significato più autentico del Natale attraverso la partecipazione collettiva.

L’evento “Aspettando il Natale” è a cura del Comune di Teana, in collaborazione con Unpli Basilicata, Pro Loco Teana APS, Associazione Vola – Protezione Civile, Associazione “Il Piccolo Principe”, Visit Teana, Regione Basilicata e Apt Basilicata.

L’appuntamento del 22 dicembre si inserisce nel più ampio calendario di eventi che, dal 6 dicembre al 6 gennaio, animerà il paese con laboratori creativi, spettacoli, musica, cinema e tradizioni, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione di iniziative culturali e sociali rivolte a tutta la cittadinanza.

Un invito aperto a tutti per vivere insieme la magia del Natale nel cuore di Teana.