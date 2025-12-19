Per Natale Italia divisa in due con freddo e maltempo sul versante occidentale

Previsioni meteo per il Natale: Italia divisa tra piogge e sole

Per il Natale, l’Italia sarà caratterizzata da un clima diviso: mentre la parte occidentale del paese si troverà sotto piogge diffuse, la metà orientale godrà di condizioni più asciutte e serene. È quanto prevede Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, che anticipa un peggioramento del tempo a causa di un’aria fredda proveniente dalla Groenlandia.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo Tedici, “nelle prossime ore avremo condizioni meteo stazionarie, con nebbie in pianura al Centro-Nord e qualche piovasco su Toscana, Umbria e Liguria.

Ci saranno schiarite, in particolare in montagna e sul versante adriatico centrale e meridionale”. Durante la notte tra venerdì e sabato, le precipitazioni potrebbero diventare intense su Sicilia e Calabria, soprattutto nella zona ionica, per poi estendersi anche al Salento e al Metaponto. Al Centro-Nord, invece, le condizioni meteo miglioreranno, ma con frequenti annuvolamenti e nebbie, in particolare nelle pianure.

Dalla serata di venerdì, una perturbazione proveniente dal Nord Africa porterà un peggioramento sulle regioni meridionali, con un focus sulla Sicilia e sulla zona di Reggio Calabria.

Domenica 21 dicembre, giorno del Solstizio d’Inverno, il maltempo si estenderà al Nord-Ovest e alla Sardegna, con precipitazioni più intense dal pomeriggio e dalla sera. Sulle Alpi occidentali, la neve tornerà a cadere a partire dai 1200 metri.

La settimana di Natale: maltempo in arrivo

L’inizio della vera fase di maltempo sarà lunedì 22 dicembre. “L’intera fascia occidentale del Paese dovrà prepararsi a piogge abbondanti”, afferma Tedici. Martedì e mercoledì (Vigilia) le precipitazioni saranno più diffuse e interesseranno soprattutto il centro-nord. Per Natale, invece, le piogge saranno più intermittenti, ma comunque presenti in diverse zone d’Italia.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni:

Venerdì 19:

Al Nord: nebbia in pianura, più soleggiato nelle zone montuose.

Al Centro: piogge leggere su Toscana, stabile altrove.

Al Sud: peggioramento previsto in Sicilia e bassa Calabria verso sera.

Sabato 20:

Al Nord: nebbia in pianura, soleggiato sulle Alpi.

Al Centro: condizioni stabili con qualche apertura di sole.

Al Sud: maltempo in Sicilia e bassa Calabria.

Domenica 21:

Al Nord: peggiora al Nord-Ovest, con piogge in arrivo.

Al Centro: tempo stabile, ma con peggioramento in serata.

Al Sud: piogge su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Tendenza meteo per la settimana natalizia:

La settimana natalizia si preannuncia instabile, con frequenti precipitazioni e un abbassamento delle temperature.

ANSA