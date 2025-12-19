Michele Casino: Diga di Monte Cotugno, una notizia ottima per il futuro idrico del Sud

Finalmente una notizia che attendevamo da tempo e che segna una svolta decisiva per il nostro territorio. I lavori di rifacimento del manto di superficie della Diga di Monte Cotugno a Senise, fermi dal 2015, sono in pieno svolgimento e si concluderanno entro il 2026. È un risultato che premia la perseveranza delle istituzioni e che apre prospettive concrete di sviluppo per l’intero Mezzogiorno.

Le parole del Presidente di Acque del Sud, Luigi Decollanz, confermano quello che da anni sosteniamo: questa infrastruttura, la più grande diga in terra d’Europa, è strategica per il futuro delle nostre comunità. L’aumento della capacità di invaso di circa 100 milioni di metri cubi d’acqua rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale per i settori idropotabile, agricolo e produttivo di tutto il Sud Italia.

Dopo un decennio di blocchi burocratici e vicende giudiziarie che hanno paralizzato un’opera essenziale, oggi possiamo guardare al domani con rinnovata fiducia.

Un ringraziamento va al presidente Bardi e alla Regione Basilicata per il supporto costante che ha permesso l’avvio dei lavori. Ma questa è solo una parte di un piano più ampio: gli interventi di efficientamento su tutte le infrastrutture di Acque del Sud – dalle dighe del Pertusillo, Camastra, Acerenza e Genzano, fino alla Galleria del Sarmento e alla Traversa del Sauro – valgono oltre 23 milioni di euro e permetteranno di recuperare altri preziosi milioni di metri cubi d’acqua, ponendo fine a oltre mezzo secolo di incuria.

I risultati del 2025, con lavori conclusi su diverse dighe per un valore di oltre 500 mila euro, dimostrano che quando si agisce con determinazione e programmazione, i risultati arrivano. Il Sud può e deve essere protagonista di uno sviluppo sostenibile che passa anche dalla gestione intelligente delle risorse idriche.

L’acqua è il bene più prezioso che abbiamo. Oggi compiamo un passo avanti importante per garantirne la disponibilità alle generazioni presenti e future.