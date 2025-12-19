La scomparsa di Emanuela Orlandi, c’è una nuova indagata

Una donna è attualmente sotto indagine nell’ambito delle indagini sulla misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi.

L’accusa che le viene mossa riguarda il reato di aver fornito false dichiarazioni al pubblico ministero.

Le indagini, riaperte nel 2023, sono condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e sono sotto la supervisione della procura.

La legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, ha commentato la novità, esprimendo piena fiducia nell’operato dei magistrati.

“Fino ad ora, il fatto che si sia deciso di procedere con il massimo riserbo fa pensare che ci siano ragioni solide alla base di questa scelta”, ha dichiarato l’avvocato, sottolineando l’importanza di affidarsi al lavoro delle autorità competenti.

ANSA