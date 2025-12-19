Il Conservatorio di Matera protagonista nel progetto PNRR IMPACT: il Falstaff di Verdi in scena in Brasile e in Italia

Il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera è impegnato in queste settimane in una prestigiosa produzione internazionale del Falstaff di Giuseppe Verdi, nell’ambito del progetto PNRR IMPACT – International Music and Performing Arts Contaminations and Trainings, che coinvolge alcune tra le più autorevoli istituzioni italiane ed estere della formazione musicale e delle arti performative.

Il progetto, finanziato dal PNRR, vede come capofila la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole e la partecipazione dell’Università della Calabria – Centro Arti Musica e Spettacoli (UNICAL), del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, dell’Accademia di Belle Arti di Catania, del Conservatoire de la Vallée d’Aoste e del partner internazionale NEOJIBA – Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, una delle realtà artistiche più rilevanti del panorama musicale brasiliano.

Cuore del progetto IMPACT è la sperimentazione di un modello formativo innovativo e multidisciplinare, fondato sull’integrazione tra musica, teatro e opera lirica, sulla mobilità internazionale e sulla produzione artistica condivisa. In questo contesto si inserisce la messa in scena di Falstaff, concepita come opera-studio e laboratorio didattico, che rappresenta uno degli esiti più significativi del percorso di ricerca, formazione e produzione previsto dal progetto.

La produzione vedrà una prima importante realizzazione a Salvador de Bahia, dove Falstaff andrà in scena venerdì 19 e sabato 20 dicembre presso la sede di NEOJIBA, con il coinvolgimento di studenti e docenti provenienti dalle istituzioni partner. L’allestimento sarà successivamente replicato in Italia nel febbraio 2026 a Cosenza, presso l’Università della Calabria, completando così il percorso internazionale del progetto.

Il Conservatorio di Matera ha avuto un ruolo centrale nella realizzazione dell’iniziativa, con l’incarico specifico di preparare la compagnia di canto, ad eccezione dei ruoli di Falstaff e Ford, affidati rispettivamente a Paolo Rumetz e Maurizio Leoni, interpreti di grande esperienza il cui contributo rappresenta un importante punto di riferimento artistico e formativo per gli studenti coinvolti.

Responsabile del percorso formativo e coordinatore del progetto per il Conservatorio di Matera è il M° Fabrizio Festa, mentre la preparazione vocale degli allievi è stata curata dal M° Francesco Zingariello. Il lavoro si è articolato in audizioni, prove musicali e vocali, campus di studio e workshop interdisciplinari, in stretta sinergia con il Dipartimento di Canto del Conservatorio.

La compagnia di canto è composta dagli studenti del Conservatorio di Matera delle classi dei maestri Francesco Zingariello, Vincenzo Di Matteo e Leonardo Gramegna: Berardino Amenta, Raffaele Berloco, Francesco Emanuele Colavito, Francesco Fedele, Fernando Suglia, Maria Cardascia, Helena Dell’Abate, Mariantonietta Dininno, Vincenza Ferri, Adriana Sansonne, Antonella Scaringello, Giada Sturdà.

L’orchestra è formata da studenti della Scuola di Musica di Fiesole, del Conservatorio della Valle d’Aosta e di NEOJIBA, ed è diretta dal Maestro Edoardo Rosadini, con Alexander Lonquich al pianoforte. La regia è affidata ad Alessio Bergamo, con il coinvolgimento di docenti e studenti dell’Università della Calabria e dell’Accademia di Belle Arti di Catania per scene, costumi, luci e video, in un articolato lavoro di creazione collettiva.

Attraverso Falstaff, il progetto IMPACT persegue tre obiettivi fondamentali: la realizzazione di una produzione operistica internazionale; l’elaborazione di una metodologia per l’insegnamento integrato delle discipline musicali e drammaturgiche; la creazione di un lessico condiviso dei concetti di musica, teatro e spettacolo. In questo quadro, il Conservatorio di Matera conferma il proprio impegno nella formazione di giovani interpreti capaci di muoversi in contesti artistici complessi, multidisciplinari e internazionali, valorizzando il talento degli studenti e rafforzando il ruolo dell’alta formazione musicale italiana nel dialogo con il mondo.