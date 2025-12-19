Hit parade, dopo 50 anni Wish You Were Here dei Pink Floyd torna in vetta

In occasione dei 50 anni dalla sua pubblicazione, la riedizione dell’album Wish You Were Here dei Pink Floyd ha debuttato al primo posto nelle classifiche degli album più venduti, nonché in quelle relative a CD, vinili e musicassette, secondo i dati forniti da Fimi/Niq.

Il cofanetto include l’album originale del 1975, arricchito da un nuovo mix in Dolby Atmos a cura di James Guthrie, 25 brani extra (tra cui 6 inediti) e 16 bootleg di Mike Millard, tutti rimasterizzati da Steven Wilson.

Il resto del podio e le novità

Il secondo posto è stato conquistato da Elsewhere, il nuovo lavoro di Gemitaiz, che ha annunciato anche il suo ritorno nei festival estivi. Il disco vanta collaborazioni con artisti come Mathilde Fernandez, Salmo, Neffa, Ele A, Coez, MadMan, Venerus, Meg, Joshua e Danno.

Al terzo posto troviamo Gloria di Paky, un album che segna una svolta nel percorso artistico del rapper, passando da un racconto intimo e autobiografico a uno più collettivo, come dimostrato dalle numerose collaborazioni con artisti come Baby Gang, Clara, Franco126, Guè, Kid Yugi, Rose Villain, Sfera Ebbasta, Shiva, Simba La Rue e Tedua.

La top 5 e gli altri protagonisti

Al quarto posto si conferma Olly con Tutta Vita (sempre), che resiste in classifica da ben 60 settimane. Ultimo, che la settimana scorsa aveva occupato la vetta, scivola in quinta posizione con il live album Ultimo Live Stadi 2025, che contiene la setlist completa del suo ultimo tour.

Sfera Ebbasta debutta in sesta posizione con XDVR Anniversar10, un disco celebrativo che segna i dieci anni di carriera del trapper. A seguire, Emis Killa scende di cinque posizioni con Musica Triste.

I restanti ingressi in classifica

Noyz Narcos si piazza all’ottavo posto con Funny Games, che include featuring con artisti del calibro di Achille Lauro, Conway The Machine, Gast, Guè, Jake La Furia, Kid Yugi, Madame, Nerissima Serpe, Papa V e Shiva. Chiudono la top ten Kid Yugi con Tutti i nomi del Diavolo e Michael Bublé con l’album natalizio Christmas.

Classifica singoli: Mariah Carey ancora regina delle feste

Per quanto riguarda i singoli, Mariah Carey si conferma in cima alla classifica con il suo classico intramontabile All I Want for Christmas Is You, che continua a dominare durante il periodo delle festività.

ANSA di Claudia Fascia