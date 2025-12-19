CULTURA E EVENTI

Ferrandina celebra le sue radici

Lunedì 22 dicembre si svolgerà la presentazione del progetto "Ferrandina Terra di Ulivi". In programma un convegno istituzionale, una tavola rotonda con esperti del settore e anche una serata dedicata alle tradizioni, all’enogastronomia e alla cultura

Lunedì 22 dicembre 2025, a partire dalle ore 17:00, la città di Ferrandina ospiterà un importante appuntamento dedicato alla valorizzazione del suo patrimonio identitario più prezioso: l’olivo.

Presso l’Ex Convento di Santa Chiara, si terrà la presentazione ufficiale del progetto “Ferrandina Terra di Ulivi”, un’iniziativa inserita nell’ambito del progetto “Arte nel Paesaggio Rurale” (Bando/operazione 19.2.B.3).

L’evento si aprirà con un convegno tecnico-istituzionale volto a illustrare le finalità del progetto, che mira a promuovere l’”oro verde” ferrandinese come volano di sviluppo turistico e culturale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, e di Francesco Mancini presidente della Provincia di Matera, interverranno: Angelo Zizzamia, vice-sindaco di Ferrandina, sul tema della valorizzazione del territorio; Giuseppe Silvaggi (progettista) e Antonio Pecci (Unibas), che illustreranno i dettagli tecnici e scientifici del progetto “Ferrandina Terra di Ulivi”.

A seguire, la Tavola rotonda dal titolo “La valorizzazione del territorio e le nuove sfide tra opportunità e criticità: l’importanza del fare rete”.

Il dibattito vedrà il confronto tra i principali attori della filiera e delle associazioni (FAI, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, OPROL, Città dell’Olio, ALSIA, Ordine dei Dottori Agronomi).
Le conclusioni saranno affidate a Carmine Cicala, assessore regionale alle Politiche Agricole.

Durante l’incontro verrà inoltre presentato il protocollo per l’utilizzo del logo e del QR Code dedicato al progetto.

La manifestazione, alle 19.00, si sposterà poi nel suggestivo scenario di Rione Piana, dove la celebrazione della terra incontrerà il folklore e l’enogastronomia, con la visita al Presepe delle Chianajole che per l’occasione ospita il Gruppo Folk Ferrandinese “Daniele Gallo” in “Cantiamo il Presepe” e l’animazione per bambini (ore 17.00) “Enjoy Pippi Christmas”.

La serata sarà arricchita da degustazioni di olio nuovo e vini locali, con la partecipazione dei sommelier AIS Basilicata, e da momenti musicali con Marilea Loizzo, Mattia Matera e Patrick Mancuso.

La poesia di Franco Arminio, letta da Andrea Patrone, offrirà uno sguardo lirico sul paesaggio e sull’anima del territorio.

 

