Dalle note all’anima: il jazz del Vittorio Solimene 4tet al Rosetta Jazz Club di Matera

Il jazz come spazio di incontro e sperimentazione. È questa la filosofia che anima il concerto del Vittorio Solimene 4tet, in programma domenica 21 dicembre alle ore 19:30 al Rosetta Jazz Club di Matera.

Il Vittorio Solimene 4tet nasce nel 2022 dal desiderio del pianista di riunire quattro musicisti provenienti da percorsi diversi, dando vita a una nuova esperienza sonora fondata sull’ascolto reciproco e su una costante apertura all’imprevisto.

Accanto a Solimene al pianoforte, la formazione comprende Lorenzo Simoni al sax alto, Alessandro Bintzios al contrabbasso e Michele Santoleri alla batteria, tre artisti incontrati in momenti differenti della carriera del pianista e con i quali si è sviluppato nel tempo un solido e profondo legame musicale.

Il sound del quartetto si fonda su un dialogo continuo tra i musicisti, trasformando ogni concerto in un’esperienza irripetibile: il repertorio prende forma sul palco, muta e si rinnova, guidato dall’energia del momento e dall’interazione con il pubblico.

Negli anni il quartetto si è esibito in numerosi festival, teatri e jazz club italiani. La vittoria dell’Italia Jazz Club Contest ha inoltre consentito alla formazione di intraprendere un tour nei principali club del circuito nazionale, contribuendo a rafforzarne ulteriormente la coesione e l’intesa artistica.

La band ha pubblicato due album: Alexithymia (Wow Records, 2023), che esplora le emozioni non dette trasformandole in materia sonora, e Letter To… (Encore Music, 2025), che dà voce a un’umanità intima e universale reinterpretando in musica lettere di personaggi storici e persone vicine al pianista.

Il concerto è stato selezionato dall’Associazione Nazionale dei Jazz Club – IJC (Italia Jazz Club) in collaborazione con NUOVO IMAIE, che si ringraziano per il sostegno al progetto.

«Il Rosetta Jazz Club nasce per essere un luogo di incontro, ascolto e sperimentazione – dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club -. Ospitare il Vittorio Solimene 4tet significa continuare a offrire al pubblico di Matera, della Basilicata e della vicina Puglia progetti artistici di qualità, capaci di raccontare il presente del jazz italiano e di creare una relazione autentica tra musica, territorio e comunità».

L’evento, patrocinato dal Comune di Matera, si terrà presso il Rosetta Jazz Club, nel recinto Marconi, all’interno del Commerciale Le Botteghe della Città dei Sassi.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 15 euro. È consigliata la prenotazione al numero 350 1660573.