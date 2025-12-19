Contributi per pazienti dializzati e trapiantati, il Comune di Senise chiarisce: “Nessun ritardo imputabile all’Amministrazione”

L’Amministrazione comunale, in riferimento all’erogazione dei contributi destinati ai pazienti dializzati e trapiantati, ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, al fine di garantire una corretta informazione a tutti i fruitori.

In merito all’affermazione di un cittadino, riportata da un articolo di stampa, che afferma testualmente: “nonostante la Regione abbia effettuato l’erogazione il 2 dicembre”, si precisa che l’effettivo accredito delle somme da parte della Regione al Comune di Senise è avvenuto soltanto in data 10 dicembre.

Già il giorno 15 dicembre, l’Ufficio comunale competente ha provveduto alla predisposizione della relativa determina di impegno.

Nel corso della stessa settimana, gli Uffici hanno proseguito la propria attività con la predisposizione dei mandati di pagamento necessari alla liquidazione dei contributi in favore dei pazienti interessati.

Pertanto, si evidenzia che gli Uffici comunali hanno operato in modo completo e tempestivo, immediatamente dopo l’effettivo trasferimento e accredito delle risorse da parte della Regione, avvenuto solo pochi giorni prima.

Di conseguenza, alcun ritardo può essere attribuito all’Amministrazione comunale, che opera con senso di responsabilità e particolare attenzione verso i cittadini più vulnerabili, ribadendo con forza il proprio impegno nella tutela del diritto alla salute delle persone più fragili.

Si auspica che su temi di così elevata delicatezza sociale e umana, le dichiarazioni e le informazioni possano basarsi su una corretta verifica dei fatti che aiutino realmente i cittadini al fine di evitare allarmismi e preoccupazioni nei destinatari dei servizi, oltre che ledere il lavoro degli Uffici o l’attività dell’Amministrazione comunale.

Il Sindaco

e l’Amministrazione comunale