Assalto al bancomat a Scanzano Jonico: portato via l’ATM della Banca Popolare Pugliese

SCanzano Jonico (MT) – Erano circa le 3.20 della notte quando ignoti hanno messo a segno un audace assalto al bancomat della Banca Popolare Pugliese in piazza Aldo Moro, nel centro di Scanzano Jonico.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno utilizzato un ordigno esplosivo per sradicare completamente l’ATM. Dopo l’esplosione, lo sportello automatico sarebbe stato caricato su un mezzo e portato via, con tutto il denaro contenuto all’interno. Un’azione rapida e ben organizzata, che non avrebbe lasciato scampo al dispositivo di sicurezza.

Sull’episodio indaga la Polizia di Stato, con gli agenti del Commissariato di Policoro impegnati nelle attività investigative: acquisizione delle immagini di videosorveglianza, rilievi sul luogo dell’esplosione e verifiche su eventuali testimoni.

Il fatto riaccende con forza il dibattito sulla sicurezza nel territorio jonico. Scanzano Jonico è infatti l’unico comune della Basilicata privo di una struttura fissa delle forze dell’ordine. Dal 2013 si attende l’apertura di una stazione dei Carabinieri, ancora oggi in costruzione. Una carenza che, soprattutto nelle ore notturne, rende il territorio vulnerabile e percepito dai cittadini come “terra di nessuno”.

La notizia è stata resa nota da Filippo Mele. Intanto cresce la preoccupazione tra residenti e commercianti, che chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine e tempi certi per il completamento della stazione dei Carabinieri, ritenuta fondamentale per contrastare episodi criminali sempre più gravi.