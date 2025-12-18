Smartpaper, lavoratori in attesa di certezze: incontro in Regione su occupazione e sedi nel Potentino

Il futuro dei lavoratori di Smartpaper resta appeso a un filo. Dopo il recente passaggio dell’azienda – parte del gruppo Indra – alla società Teknei, l’attenzione si concentra sulle garanzie occupazionali e sulla tenuta delle sedi in provincia di Potenza.

Questa mattina, alle ore 11, si terrà un incontro urgente presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata. Attorno allo stesso tavolo si sedieranno rappresentanti delle aziende coinvolte e le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di fare chiarezza su una vertenza che riguarda decine di famiglie.

Al centro del confronto, due nodi cruciali: l’applicazione della clausola sociale, per assicurare la continuità del reddito e dei contratti di lavoro, e il mantenimento delle sedi aziendali nel territorio potentino. Temi che toccano non solo l’occupazione, ma anche il tessuto economico e sociale della provincia.

Dal canto suo, Indra ha dichiarato di voler accompagnare il passaggio di proprietà attraverso una “transizione ordinata e trasparente”. In una nota, l’azienda ha ribadito l’impegno a tutelare i lavoratori, garantendo la salvaguardia dei posti di lavoro e il mantenimento delle attuali condizioni contrattuali.

Resta ora da capire quali saranno gli sviluppi concreti di questo percorso e se alle parole seguiranno certezze capaci di rassicurare chi, da settimane, vive nell’incertezza.