Senise: Borgo dei Presepi 2025

Proseguono le iniziative natalizie promosse dalla Pro Loco di Senise APS e anche quest’anno non poteva mancare il “Borgo dei Presepi”, il concorso, patrocinato dal Comune di Senise, ha l’obiettivo di unire tradizione, creatività e promozione del territorio.

Fino al 6 gennaio 2026 è possibile visitare i presepi allestiti in varie zone del paese, per i quali si possono reperire informazioni sulla pag. FB della Pro Loco di Senise e sui canali social o presso la sede associativa nel Complesso Monumentale San Francesco.

Qui è anche possibile votare “il presepe più bello”, una menzione speciale assegnata dalla giuria popolare.

Una giuria di esperti invece valuterà vari aspetti dei singoli presepi e decreterà i primi tre classificati. Il concorso, rivolto a gruppi di cittadini,associazioni o singole persone, vede per questa edizione 7 presepi in gara, alcuni tradizionali, altri più artistici.

Non si tratta di un semplice concorso a premi, ma anche di un modo per sensibilizzare alla cittadinanza attiva, alla conservazione e divulgazione di una tradizione antica, ma sempre attuale, che ogni anno si veste di creatività e modernità.

Gli allestimenti realizzati, infatti, non sono semplici rievocazioni della Natività, ma anche immagini che suscitano profonde riflessioni, scuotono gli animi e sottolineano l’importanza di diversi temi: l’incontro e il dialogo fra culture, la necessità di non restare indifferenti di fronte all’orrore della guerra, il bisogno di pace, l’importanza della memoria, della fede e tanto altro ancora.

Ma il Borgo dei Presepi è molto di più, perché i premi che si aggiudicano i vincitori ritornano in qualche modo alla collettività attraverso la realizzazione di interventi di decoro urbano o di abbellimento di alcuni scorci del paese.

Di seguito l’elenco dei presepi in gara e la descrizione degli stessi.

Presepe n. 1 – PRESEPE INTERCULTURALE DEL SAI DI SENISE

“Voci e terre d’Africa intorno alla Natività”

La Natività appartiene a ogni popolo. Ogni voce, ogni terra può avvicinarsi alla grotta.

La luce è per tutti. Il presepe interculturale nasce come ponte tra mondi lontani, un luogo in cui tradizioni diverse si riconoscono nella stessa luce: quella della Natività. Ogni elemento è realizzato con materiali di riciclo, volutamente poveri – carta, cartoncino, stoffe recuperate, fili, colla – a rappresentare la semplicità della nascita di Gesù e, allo stesso tempo, le radici umili delle vite migranti che cercano un nuovo inizio.

Lo sfondo bianco, simbolo di purezza, pace e rinascita, accoglie figure colorate e vivaci, perché le culture africane portano con sé la luce dei loro tessuti, la forza dei colori, la dignità delle storie che rappresentano.

Inoltre simbolo della tradizione senisese, il crusco qui diventa qui il punto d’incontro tra storie lontane e sapori che viaggiano. Nel presepe è accolto nelle ceste offerte dalle comunità africane, accanto alle spezie, ai semi e ai profumi delle loro terre d’origine. Questo gesto semplice ma profondamente simbolico racconta uno scambio di culture, dove ciascun popolo porta con sé un pezzo della propria identità e lo intreccia con quella dell’altro. Le ceste diventano così ponti: il crusco incontra il karkadè, il miglio, il peperoncino africano, in un dialogo di colori e aromi che celebra l’integrazione. È un invito a riconoscere la ricchezza che nasce dall’incontro, in cui la tradizione lucana si rinnova attraverso il contributo delle nuove comunità che la abitano.

Il nostro presepe valorizza anche questo scambio come un atto di condivisione, appartenenza e futuro comune, dove il gusto diventa linguaggio universale e il cibo strumento di unione.



Presepe n. 2 – PRESEPE DI GIOVANNA CIRIGLIANO

“Luce della Memoria”

Il presepe “Luce della memoria” non è solo una rappresentazione simbolica del Natale, ma un’opera artistica, un’istallazione che ricorda momenti vissuti, testimonianza del tempo.

Le immagini rivelano il mondo interiore e le passioni del malato, diventando così canale di comunicazione visiva. Il numero sette si ripete costantemente attraverso:

Sette personaggi;

Sette fiori “non ti scordar di me” dipinti sui sassi, simbolo internazionale della malattia di Alzheimer (il fiore rappresenta un invito a non dimenticare e a sostenere la ricerca);

Sette oggetti in nome della memoria;

Sette pini simbolo di speranza;

Sette lavori grafico pittorici;

Sette pietre che indicano il cammino verso un mondo più positivo e propositivo.

Il numero sette è collegato alle sette virtù di misericordia (corporali e spirituali) per ricordare le azioni concrete che rappresentato l’amore di Dio.

Presepe n. 3- PRESEPE CONDOMINIO DEI FIORI

“Cometa”

Cometa, luce che ci guida alla speranza.

Nel cuore del nostro condominio, tra le case e le luci delle finestre, brilla una piccola stella: la cometa. Essa ci ricorda che, anche nei momenti più ordinari, una luce può indicare la strada verso la gioia, la pace e la speranza. Questo presepe vuole essere un simbolo di unità, un invito a guardare oltre le nostre porte e a condividere insieme la magia del Natale, illuminati dalla guida silenziosa della cometa.



Presepe n.4 – PRESEPE ISABBELLA TUZIO

“Gesù tra il popolo”

In questo presepe il momento della Natività è incorniciato dalla vita laboriosa di un intero villaggio. Ogni personaggio, dal pastore con il suo gregge alla lavandaia intenta nel suo lavoro e ai vari artigiani, come il falegname e il fabbro, animano il villaggio, ciascuno intento nei propri mestieri antichi. Tra botteghe e greggi ogni statuina racconta una storia di quotidianità e di fede, testimoniando come la vita di tutti i giorni si fermi per accogliere la nascita del Bambin Gesù.

Presepe n. 5 – PRESEPE DEL COLLETTIVO DI CITTADINI “OCCHI SULLA PALESTINA”

“Questo bambino non è Gesù”

La scelta del luogo

La vecchia fontana di rione Rotalupo è un luogo bellissimo, visibile, di passaggio. E dimenticato. Deturpato. Nel corso degli anni ci sono stati timidi tentativi di ripristinarne la socialità ma nulla è stato definitivo. Come i territori del mondo colpiti dai conflitti, è una ferita su un corpo apparentemente sano.

Come a Gaza, dove i bambini continuano a morire nell’indifferenza del mondo.

Perché questo allestimento

C’è una domanda che ci abita la mente ogni volta che, a scuola, abbiamo studiato i più tragici eventi della storia dell’umanità: «come è stato possibile che si arrivasse a tanto?»

È la stessa domanda che oggi, a 25 anni dall’inizio del nuovo millennio, perseguita chi ha ancora una coscienza: «e tu? Dove eri mentre tutto accadeva?».

Gli Erodi di oggi li conosciamo bene: non più chiusi nei loro palazzi ricoperti di oro ma in mezzo a noi, visibili attraverso la luminescenza dei nostri schermi tecnologici che ci dovrebbero connettere con il mondo ma che dal mondo sembrano separarci come prigionieri di una bolla emotiva che giustifica le nostre assenze, le nostre mancanze; la pigrizia degli intenti, l’agire anestetizzato.

Il bambino che vedete davanti a voi non è Gesù.

Egli rappresenta gli altri, tutti gli altri: quelli che la follia di Erode riuscì ad uccidere.

Riuscite a vederlo?

Cercatelo.

Ricostruitene i pezzi.

Una manina sulla destra; il piedino altrove.

Il suo corpo schiantato dall’odio.

Nessun sudario per questo bambino, nessuna capanna che possa proteggerlo. Solo «il freddo e il gelo».

Viviamo nell’epoca dei genocidi più mediatici che la storia abbia mai conosciuto. Eppure, ci giriamo dall’altra parte.

Gesù è nato e morto mille volte davanti ai nostri occhi.

E noi? Dove eravamo mentre tutto accadeva?

Dove siamo mentre tutto accade?

Presepe n.6 – PRESEPE GRUPPO DI PREGHIERA “PADRE PIO”

“Bianco Natale”

La nostra Natività è semplice, bianca, candida e richiama la purezza della Vergine Maria madre di tutti. Il suo chiarore spicca sul fondo blu delle luci, quasi a voler significare la luce di Dio che ci guida e che illumina anche i momenti bui.

Natività è il segno palpabile del Natale che richiama l’umanità alla sacralità della famiglia.

Presepe n. 7 – PRESEPE DELL’ASSOCIAZIONE “SACRO CUORE”

“L’antica Betlemme”

L’associazione Sacro Cuore ha realizzato il Presepe “L’antica Betlemme” con l’idea di riprodurre il paesaggio tipico dell’epoca, focalizzando il lavoro sulla semplicità evangelica e la povertà dell’epoca.

La Pro Loco di Senise invita tutti i cittadini a visitare gli allestimenti e a divulgare l’iniziativa.Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pag. FBPro Loco Senise APS o recarsi presso la sede associativa aperta tutte le mattine dalle 10.00 alle 13.00