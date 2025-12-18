Potenza: scoperto maxi-sequestro di banconote false, oltre 8.500 euro sottratti alla circolazione
Un colpo contro la contraffazione nel cuore del Potentino. La Guardia di Finanza di Potenza ha sequestrato 199 banconote false, per un valore complessivo di oltre 8.500 euro, impedendo che finissero in circolazione.
Il sequestro riguarda:
-
93 banconote da 50 euro (4.650 euro)
-
67 banconote da 20 euro (1.340 euro)
-
24 banconote da 100 euro (2.400 euro)
-
14 banconote da 10 euro (140 euro)
-
1 banconota da 5 euro
Secondo quanto comunicato dalle Fiamme Gialle, un ruolo determinante nelle indagini è stato svolto dalla collaborazione con il Centro Nazionale Analisi della Banca d’Italia, che fornisce al Comando Provinciale le banconote già riconosciute come false. Su queste vengono effettuati approfondimenti investigativi per individuare eventuali legami con altri episodi criminosi nella provincia.
Il sequestro rappresenta un segnale concreto dell’impegno delle autorità nel contrastare la circolazione di denaro contraffatto e nella tutela dell’economia legittima, a beneficio di cittadini e imprese.