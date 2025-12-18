CRONACA

La Bce lascia i tassi invariati al 2%

La Banca Centrale Europea, durante l’incontro a Francoforte, ha deciso di mantenere invariato il tasso sui depositi al 2%.

Il tasso applicato ai prestiti di rifinanziamento principali rimane fissato al 2,15%, mentre quello sui prestiti marginali è confermato al 2,40%.

Questa è la comunicazione ufficiale della BCE, che ha scelto di mantenere il livello dei tassi al 2% raggiunto lo scorso mese di giugno, dopo aver effettuato otto riduzioni in un anno, abbassandoli complessivamente di due punti percentuali.

