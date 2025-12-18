Aor San Carlo, Schettini vicepresidente della Sigo

L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo comunica con soddisfazione l’elezione del direttore del dipartimento della Donna e del bambino, Sergio Schettini, a vicepresidente della Sigo – Società italiana di ginecologia e ostetricia, una delle più antiche e autorevoli società scientifiche italiane.

Fondata nel 1892, in un periodo di grande fermento scientifico, la Sigo nasce con l’obiettivo di creare un luogo di confronto tra i pionieri della ginecologia e dell’ostetricia italiane, favorendo lo sviluppo di una disciplina allora in rapida evoluzione.

Oggi la Società riunisce tutte le componenti e le società scientifiche dei ginecologi universitari, ospedalieri e territoriali, rappresentando un punto di riferimento nazionale per la ricerca, la formazione e la definizione delle linee guida cliniche in ambito ginecologico e ostetrico.

Nel corso di oltre 130 anni di storia, la Sigo ha contribuito in modo determinante al miglioramento della salute materno-infantile e alla tutela della salute della donna, accompagnando l’evoluzione della medicina, sostenendo l’innovazione tecnologica e mantenendo un dialogo costante con le istituzioni sanitarie nazionali.

L’elezione, avvenuta all’unanimità e condivisa dal mondo accademico, rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale e scientifico del direttore del dipartimento della Donna e del bambino e sottolinea il valore strategico di questo incarico nel promuovere l’innovazione, la qualità dell’assistenza e le politiche sanitarie in ambito ginecologico e ostetrico.

“Questa nomina – ha dichiarato il direttore generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera – è motivo di grande orgoglio per la nostra Azienda. Rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale di alto profilo e testimonia il livello di eccellenza raggiunto dal dipartimento della Donna e del bambino e, più in generale, dall’intera struttura ospedaliera”.

“L’elezione a vicepresidente della Sigo – ha commentato l’assessore alla Salute, Politiche della persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico – conferma il valore della sanità regionale e la capacità dei nostri professionisti di essere protagonisti nei più autorevoli contesti scientifici nazionali, contribuendo allo sviluppo di politiche sanitarie orientate alla qualità e alla sicurezza delle cure”.

Nel ringraziare la comunità scientifica per la fiducia accordata, il neo vicepresidente della Sigo, Sergio Schettini, ha dichiarato: “Dedico questo riconoscimento all’Azienda ospedaliera San Carlo, che in quasi quarant’anni di attività professionale mi ha consentito di crescere, di fare ricerca e di raggiungere traguardi che mi hanno portato ai vertici della ginecologia italiana.

Questo incarico rappresenta un impegno ulteriore a favore dell’innovazione, della formazione e della tutela della salute della donna e del bambino”.