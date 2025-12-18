A Ferrandina il Natale si fa storia con la 2a edizione del Presepe Vivente della Pro Loco

Ferrandina si prepara a rivivere la magia del Natale con la seconda edizione del Presepe Vivente, un evento che trasforma il centro storico in un racconto a cielo aperto. Il 20 e 21 dicembre 2025, dalle 17:00 alle 21:30, il Chiostro Purgatorio si accenderà di luci, suoni e profumi antichi, accogliendo residenti e visitatori in un viaggio emozionale tra fede, tradizione e bellezza.

Organizzato dalla Pro Loco Ferrandina, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, il Presepe Vivente è molto più di una rievocazione: è un percorso sensoriale che attraversa i vicoli della parte bassa del paese, dove figuranti in costumi d’epoca daranno vita a scene di quotidianità contadina, tra botteghe artigiane, piccole stalle e archi illuminati.

Ogni angolo racconta una storia: quella della Natività, certo, ma anche quella di Ferrandina e delle sue radici. I mestieri di un tempo, i sapori autentici, le melodie delle cornamuse e delle ciaramelle si intrecciano in un’atmosfera che invita a rallentare, osservare, ascoltare. I visitatori potranno degustare prodotti enogastronomici natalizi e lasciarsi avvolgere da un’esperienza che parla al cuore e alla memoria.

«Il nostro Presepe Vivente – afferma Rocco Zito, presidente della Pro Loco – è pensato come un invito a riscoprire le tradizioni locali, contribuendo allo sviluppo del turismo religioso e culturale. È un modo per raccontare Ferrandina attraverso ciò che la rende unica: la sua storia, la sua gente, la sua anima.»