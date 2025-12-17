Sala Consilina, il Lions Club porta in scena “Tango Moreno” per una causa solidale

Sala Consilina – Domenica 28 dicembre 2025, alle ore 19:00, il Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina ospiterà “Tango Moreno”, lo spettacolo musicale di Diego Moreno, concerto di beneficenza organizzato dal Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano con il patrocinio del Comune di Sala Consilina.

L’evento ha un importante obiettivo solidale: raccogliere fondi per l’acquisto di un Autorefrattometro, strumento essenziale per la prevenzione dell’ambliopia nei bambini in età scolare, contribuendo in modo concreto alla tutela della salute visiva dei più piccoli.

Protagonista della serata sarà Diego Lemmi Moreno, in Italia conosciuto come Diego Moreno, compositore, cantante e chitarrista argentino nato a Mar del Plata, di origini italiane.

Artista eclettico italo-argentino, con oltre 33 anni di carriera, Diego Moreno ha portato dal Sud America in Italia un linguaggio musicale originale e coinvolgente, che oggi lo rende una figura di riferimento nel panorama musicale e culturale legato al tango e alla musica latinoamericana.

Oltre alla sua attività musicale, Diego Moreno è anche autore del libro “CARLOS GARDEL – Il Tango a Napoli”, pubblicato lo scorso novembre da Edizioni MEA in occasione del 90° anniversario della scomparsa di Carlos Gardel.​

Un volume esclusivo che racconta gli aspetti inediti del rapporto tra Gardel e Napoli, mettendo in luce il legame profondo tra il tango e la cultura italiana.

“Tango Moreno” è uno spettacolo che va oltre il concerto: un viaggio musicale e culturale che, partendo dal tango, esplora altre affascinanti forme della tradizione latinoamericana come il bolero, il candombe e altre suggestive contaminazioni, in un intreccio di musica, parole ed emozioni.

CAST ARTISTICO

• Diego Lemmi Moreno – chitarra, charango, voce e direzione musicale

• Mattia Carrante – piano e programmazioni

• Emiliano De Luca – basso e contrabbasso

• Davide Ferrante – batteria e percussioni

• Domenico Guastafierro – flauto

• Ballerini: Fortuna del Prete & Fernando Cabrera

Una serata in cui musica, danza, cultura e solidarietà si fondono, offrendo al pubblico un’esperienza artistica di grande valore umano e sociale.​



Costo del biglietto: € 5,00

Info: 0975 21466