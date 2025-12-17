Sì dall’Aula alla Pdl Pittella-Morea su lavoratori ex-Apea
La Pdl, ora legge, è stata approvata all’unanimità dall’Aula ed è stata integrata con un ordine del giorno, primo firmatario Marrese, che prevede di garantire pari opportunità tra diverse aree territoriali della Regione
L’Assemblea ha approvato all’unanimità dei presenti la Proposta di legge n. 118/2025, recante “Modifiche alla L.R. 30/2016”, di iniziativa dei consiglieri regionali Pittella e Morea. La Pdl, divenuta legge, è stata integrata da un ordine del giorno sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di minoranza.
Il provvedimento è finalizzato a garantire il corretto svolgimento del servizio di controllo e manutenzione degli impianti termici, assicurando la prosecuzione del servizio e l’assorbimento del personale già in servizio in capo ad Api-Bas.
La legge approvata recepisce inoltre l’ordine del giorno, primo firmatario il consigliere Marrese e a firma di altri Consiglieri di maggioranza e opposizione, che prevede la garanzia di pari opportunità tra le diverse aree territoriali della regione Basilicata, includendo la provincia di Potenza, la provincia di Matera e il Comune di Potenza.