Sì dall’Aula alla Pdl Pittella-Morea su lavoratori ex-Apea

L’Assemblea ha approvato all’unanimità dei presenti la Proposta di legge n. 118/2025, recante “Modifiche alla L.R. 30/2016”, di iniziativa dei consiglieri regionali Pittella e Morea. La Pdl, divenuta legge, è stata integrata da un ordine del giorno sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Il provvedimento è finalizzato a garantire il corretto svolgimento del servizio di controllo e manutenzione degli impianti termici, assicurando la prosecuzione del servizio e l’assorbimento del personale già in servizio in capo ad Api-Bas.

La legge approvata recepisce inoltre l’ordine del giorno, primo firmatario il consigliere Marrese e a firma di altri Consiglieri di maggioranza e opposizione, che prevede la garanzia di pari opportunità tra le diverse aree territoriali della regione Basilicata, includendo la provincia di Potenza, la provincia di Matera e il Comune di Potenza.