Sì dall’Aula a due Ddl in materia contabile

Approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con i voti favorevoli dei consiglieri regionali Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese e Tataranno, contrari Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese e Verri, il Ddl n. 46/2025 relativo al “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (…) relativi alle spettanze delle Commissioni Provinciali Espropri (…) presso le due Province di Potenza e Matera”.

Lo strumento legislativo stabilisce la copertura finanziaria del debito, pari a 71.847,00 euro totali, da garantire su due annualità del bilancio 2025/2027. In particolare: € 36.949,44 (spettanze della Commissione Espropri di Potenza per gli anni 2019 e 2023 e della Commissione Espropri di Matera per gli anni 2021-2022-2023) saranno coperti con le risorse per “Spese per funzionamento di comitati, commissioni ed altri organismi istituiti dalla Regione” dell’esercizio 2025 del bilancio regionale 2025/2027; € 34.897,56 (spettanze della Commissione Espropri di Potenza per gli anni 2020-2021-2022) saranno coperti con le risorse per “Spese per funzionamento di comitati, commissioni ed altri organismi istituiti dalla Regione” dell’esercizio 2026 del bilancio regionale 2025/2027.

L’Aula ha approvato, sempre a maggioranza, il Ddl n. 59/2025 “Rendiconto per l’esercizio finanziario 2024 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata (ARPAB)”. Hanno votato a favore i consiglieri regionali Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese e Tataranno, contrari Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese e Verri.

I lavori del Consiglio regionale proseguiranno giovedì 18 dicembre con gli altri punti all’ordine del giorno.