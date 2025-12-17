Sabato a Rotonda una giornata dedicata a paesaggio e comunità

Sabato 20 dicembre Rotonda vivrà il momento clou del calendario di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto regionale “Sentieri del Benessere”. Una giornata dedicata al dialogo tra ambiente, cultura, eccellenze enogastronomiche, paesaggio e comunità, che vedrà il paese – riconosciuto come Capitale Rurale Italiana – al centro di un percorso di valorizzazione territoriale capace di tenere insieme passato, presente e futuro. A condurre gli appuntamenti saranno i conduttori Rai Peppone Calabrese e Bianca Luna Santoro. Il programma si aprirà in mattinata nelle scuole con l’incontro “Sostenibilità, tradizioni e paesaggio”, un confronto con gli studenti sul racconto dei territori come risorsa per il futuro. Per tutti gli alunni è prevista una merenda salutare offerta dall’organizzazione. Alle ore 10.00, al MUGEPA, spazio al laboratorio “Il mischiglio tra piccole mani”, dedicato alla pasta fatta in casa e realizzato con la rete delle massaie della Via del Mischiglio, rivolto a bambini e famiglie per riscoprire un sapere della tradizione locale. Alle ore 12.00, presso le Officine La Rossa, l’Aperitivo letterario – Identità e dialetto proporrà un confronto sul valore della lingua e della memoria, con la partecipazione di Peppone Calabrese e dell’associazione “I Ritunnari – il ceppo della memoria”. Nel pomeriggio, alle ore 18.00, il Cine Teatro Selene ospiterà l’incontro “Stare bene abitando i luoghi – Il paesaggio racconta”. Il giornalista Sergio Ragone dialogherà con Peppone Calabrese e Bianca Luna Santoro sul rapporto tra comunità e paesaggio. Sono previsti gli interventi di Giuseppe Oliveto, Carmelo Ciminelli e Radio Lausberg. Il sindaco Rocco Bruno porterà i saluti istituzionali, seguiti dalla presentazione del progetto “Sentieri del Benessere” a cura di Antonio Candela.

“La giornata del 20 dicembre rappresenta un passaggio importante per Rotonda – dichiara il sindaco Rocco Bruno – perché rende visibile una visione di sviluppo delle aree interne che parte dalle comunità e dal territorio. È un’occasione per ribadire che anche i piccoli comuni possono essere luoghi di progettazione, incontro e costruzione di futuro”. Per Antonio Candela, co-progettista di “Sentieri del Benessere”, “l’appuntamento di Rotonda restituisce il senso del percorso: non eventi isolati, ma tappe di un cammino condiviso tra più comunità, per valorizzare le aree interne come spazi di sperimentazione e nuove possibilità di sviluppo”.

La giornata si concluderà alle ore 20.30 con la cena di comunità presso l’Hotel Santa Filomena, aperta a residenti e visitatori.