“Premiate le Eccellenze Lucane: Cerimonia di Consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a Potenza”

Mercoledì 16 dicembre, il Teatro Comunale “Francesco Stabile” di Potenza ha ospitato la Cerimonia di Consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

L’evento ha avuto luogo di fronte a un pubblico affollato, composto da cittadini e alte cariche civili e militari.

La serata, guidata dalla giornalista Rossella Libutti, è iniziata con una performance teatrale degli studenti della Consulta Provinciale Studentesca, che, grazie alla collaborazione con l’associazione Gommalacca Teatro, hanno emozionato il pubblico con monologhi tratti da “Il Fantasma dell’Opera”, rivisitati in una chiave moderna.

La seconda parte della serata ha visto il Laboratorio Corale del Liceo “Walter Gropius” di Potenza, che con l’interpretazione del “Canto degli Italiani”, ha accompagnato l’apertura della cerimonia ufficiale.

Il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha poi consegnato le onorificenze a 13 cittadini che si sono distinti in vari ambiti, dalla letteratura alle arti, dall’economia alle attività sociali e filantropiche.

Le Onorificenze sono state conferite nei seguenti gradi:

Grande Ufficiale:

Domenico Mutino, Avvocato Distrettuale dello Stato di Potenza.

Ufficiale:

Paolo Franciosa, Colonnello dell’Esercito Italiano.

Cavaliere:

Antonio Salvatore Amorosi, Medico;

Francesco Caggianese, Capo Reparto dei Vigili del Fuoco in quiescenza;

Antonio Cirelli, Ispettore della Polizia di Stato;

Vincenzo Giuseppe Giordano, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo;

Angelo Michele Marone, Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza;

Immacolata Mele, Presidente dell’Associazione Sefora Cardone di Potenza;

Antonio Mennuti, Commissario Capo della Polizia di Stato in quiescenza;

Michele Mario Mungiello, Funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza;

Maria Gaetana Pisani, Scrittrice, Dama delle Medaglie d’Oro e Madrina dell’Arma dei Carabinieri;

Giuseppe Racioppi, Maestro di Musica;

Ubaldo Rosa, Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescenza.

Ad affiancare il Prefetto Campanaro durante la consegna delle onorificenze, erano presenti numerose autorità locali, tra cui l’Assessore Regionale all’Ambiente, Laura Mongiello, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, e altri sindaci e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

L’evento è proseguito con una performance musicale natalizia e partenopea da parte degli studenti del Laboratorio Musicale “Walter Gropius”, che ha entusiasmato il pubblico. Ospite speciale della serata, Katia Buchicchio, la prima Miss Italia lucana, ha condiviso la sua esperienza, incoraggiando i giovani a perseguire i propri sogni con determinazione e a rappresentare la bellezza e i valori della Basilicata.

La manifestazione si è conclusa con una tradizionale foto di gruppo e le parole di apprezzamento del Prefetto Campanaro, che ha sottolineato il significativo ruolo dei giovani protagonisti della serata e il prestigio delle Onorificenze, sempre più selettive e simbolo di impegno civile. “Queste onorificenze non celebrano solo il merito individuale, ma il suo impatto sulla collettività, invitandoci tutti a costruire una società più giusta e solidale”, ha dichiarato il Prefetto.

