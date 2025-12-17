“Premiate le Eccellenze Lucane: Cerimonia di Consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a Potenza”
Mercoledì 16 dicembre, il Teatro Comunale “Francesco Stabile” di Potenza ha ospitato la Cerimonia di Consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.
L’evento ha avuto luogo di fronte a un pubblico affollato, composto da cittadini e alte cariche civili e militari.
La serata, guidata dalla giornalista Rossella Libutti, è iniziata con una performance teatrale degli studenti della Consulta Provinciale Studentesca, che, grazie alla collaborazione con l’associazione Gommalacca Teatro, hanno emozionato il pubblico con monologhi tratti da “Il Fantasma dell’Opera”, rivisitati in una chiave moderna.
La seconda parte della serata ha visto il Laboratorio Corale del Liceo “Walter Gropius” di Potenza, che con l’interpretazione del “Canto degli Italiani”, ha accompagnato l’apertura della cerimonia ufficiale.
Il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha poi consegnato le onorificenze a 13 cittadini che si sono distinti in vari ambiti, dalla letteratura alle arti, dall’economia alle attività sociali e filantropiche.
Le Onorificenze sono state conferite nei seguenti gradi:
Grande Ufficiale:
- Domenico Mutino, Avvocato Distrettuale dello Stato di Potenza.
Ufficiale:
- Paolo Franciosa, Colonnello dell’Esercito Italiano.
Cavaliere:
- Antonio Salvatore Amorosi, Medico;
- Francesco Caggianese, Capo Reparto dei Vigili del Fuoco in quiescenza;
- Antonio Cirelli, Ispettore della Polizia di Stato;
- Vincenzo Giuseppe Giordano, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo;
- Angelo Michele Marone, Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza;
- Immacolata Mele, Presidente dell’Associazione Sefora Cardone di Potenza;
- Antonio Mennuti, Commissario Capo della Polizia di Stato in quiescenza;
- Michele Mario Mungiello, Funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza;
- Maria Gaetana Pisani, Scrittrice, Dama delle Medaglie d’Oro e Madrina dell’Arma dei Carabinieri;
- Giuseppe Racioppi, Maestro di Musica;
- Ubaldo Rosa, Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescenza.
Ad affiancare il Prefetto Campanaro durante la consegna delle onorificenze, erano presenti numerose autorità locali, tra cui l’Assessore Regionale all’Ambiente, Laura Mongiello, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, e altri sindaci e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.
L’evento è proseguito con una performance musicale natalizia e partenopea da parte degli studenti del Laboratorio Musicale “Walter Gropius”, che ha entusiasmato il pubblico. Ospite speciale della serata, Katia Buchicchio, la prima Miss Italia lucana, ha condiviso la sua esperienza, incoraggiando i giovani a perseguire i propri sogni con determinazione e a rappresentare la bellezza e i valori della Basilicata.
La manifestazione si è conclusa con una tradizionale foto di gruppo e le parole di apprezzamento del Prefetto Campanaro, che ha sottolineato il significativo ruolo dei giovani protagonisti della serata e il prestigio delle Onorificenze, sempre più selettive e simbolo di impegno civile. “Queste onorificenze non celebrano solo il merito individuale, ma il suo impatto sulla collettività, invitandoci tutti a costruire una società più giusta e solidale”, ha dichiarato il Prefetto.
Profili dei premiati:
- Grande Ufficiale Domenico Mutino
Avvocato Distrettuale dello Stato, ha avuto una carriera di grande prestigio, ricoprendo numerosi incarichi e ricevendo il “Paul Harris Fellow” per cinque volte.
- Ufficiale Paolo Franciosa
Colonnello dell’Esercito Italiano, con oltre 25 anni di esperienza in operazioni internazionali, tra cui Afghanistan e Libia. Ha ricoperto incarichi di alto livello nell’Intelligence Militare.
- Cavaliere Antonio Salvatore Amorosi
Medico specialista in Ostetricia e Ginecologia, con una lunga carriera nel settore sanitario e un forte impegno sociale.
- Cavaliere Francesco Caggianese
Capo Reparto dei Vigili del Fuoco in quiescenza, ha partecipato a numerose operazioni di soccorso, guadagnandosi diversi riconoscimenti.
- Cavaliere Antonio Cirelli
Ispettore della Polizia di Stato, ha avuto una carriera lunga e significativa, partecipando a importanti operazioni di contrasto alla criminalità organizzata.
- Cavaliere Vincenzo Giuseppe Giordano
Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo, ha gestito numerosi interventi di Protezione Civile, con una carriera che ha toccato varie aree del paese.
- Cavaliere Angelo Michele Marone
Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza, ha avuto un ruolo di consulente per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie.
- Cavaliere Immacolata Mele
Presidente dell’Associazione Sefora Cardone, impegnata a favore delle persone in difficoltà, con particolare attenzione a donne, anziani e immigrati.
- Cavaliere Antonio Mennuti
Commissario Capo della Polizia di Stato, ha partecipato a numerose indagini rilevanti, contribuendo a risolvere casi di grande impatto sociale.
- Cavaliere Michele Mario Mungiello
Funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato, ha ricoperto incarichi di grande responsabilità, anche nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- Cavaliere Maria Gaetana Pisani
Scrittrice e Dama delle Medaglie d’Oro, è impegnata nella conservazione della memoria del marito, carabiniere ucciso nell’Eccidio di Pontecagnano.
- Cavaliere Giuseppe Racioppi
Maestro di Musica, Direttore Artistico del Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro, ha contribuito significativamente alla cultura musicale lucana.
- Cavaliere Ubaldo Rosa
Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescenza, ha partecipato a importanti indagini sulla criminalità organizzata e ha avuto un ruolo attivo nelle attività sociali e di volontariato.