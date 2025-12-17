Papa Leone tra le personalità meglio vestite dell’anno per Vogue America

Tra i nomi inseriti nella classifica di Vogue America delle personalità più stilose del 2025, figura anche Papa Leone XIV.

La motivazione che ha accompagnato questa scelta evidenzia come il pontefice sia riuscito a coniugare il rispetto per la tradizione papale con uno stile inconfondibile: “Rompendo con l’umiltà dei gusti del suo predecessore, Papa Francesco, ma mantenendo il suo sarto e continuando l’eredità papale per paramenti liturgici di alta qualità”.

A curare l’armonia sartoriale del Santo Padre è l’atelier LAVS di Filippo Sorcinelli, una realtà che da oltre 20 anni collabora con l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.

L’atelier ha avuto l’onore di realizzare i paramenti sacri per le cerimonie più significative, vestendo Papa Leone XIV nei primi mesi del suo pontificato, così come aveva fatto per Papa Francesco. Questo riconoscimento conferma l’eccellenza di Sorcinelli nell’arte sartoriale liturgica.

La lista delle 55 personalità stilose include anche altre figure di spicco nel mondo della moda, della musica e del cinema. Tra i nomi ci sono la modella Alex Consani, il cantante Bad Bunny, l’attrice Jenna Ortega, protagonista della serie Mercoledì, Michelle Obama, Jennifer Lawrence, Rihanna, Rosalia, Colman Domingo, e A$AP Rocky. Non mancano i designer come Haider Ackermann, che veste Tilda Swinton, e celebrità come Kate Moss, Timothée Chalamet, Pamela Anderson, Yoshinobu Yamamoto e Shai Gilgeous-Alexander, mentre tra le attrici spiccano Chloë Sevigny, Vicky Krieps ed Elle Fanning.

In aggiunta, è presente la nuova first lady di New York, Rama Duwaji, moglie del neo sindaco Zohran Mamdani. Unica italiana nella lista, la stilista Miuccia Prada, simbolo dell’eccellenza italiana nel panorama internazionale della moda.