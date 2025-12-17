Open Arms, il pg della Cassazione: ‘Confermare l’assoluzione per Salvini’

La Corte di Cassazione ha chiesto di respingere il ricorso dei pubblici ministeri di Palermo e di confermare, di conseguenza, l’assoluzione del ministro Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, nel contesto della vicenda legata alla nave della Ong spagnola Open Arms.

I fatti risalgono all’agosto 2019, quando Salvini era ministro dell’Interno. La decisione finale della Cassazione è attesa nel pomeriggio.

Nel corso della requisitoria, la procura generale ha ribadito quanto sostenuto nelle settimane precedenti, affermando che il ricorso dei pm di Palermo “non dimostra, nella prospettiva di contestazione della sentenza impugnata, la sussistenza di tutti gli elementi necessari a sostenere le accuse mosse e, quindi, a mantenere valida la posizione accusatoria”.

Il leader della Lega era accusato di aver impedito per alcuni giorni lo sbarco di 147 migranti a bordo della Open Arms.

“Siamo di fronte alla totale infondatezza di un ricorso generico che contesta a priori qualsiasi violazione di legge. Un ricorso che chiede un processo completamente diverso: non è assolutamente un ricorso per saltum”, ha dichiarato l’avvocato Giulia Bongiorno, difensore di Salvini, intervenendo davanti ai giudici della Cassazione nel caso Open Arms.

Secondo l’avvocato Bongiorno, “tutte le presunte violazioni di legge sono basate su circostanze di fatto che sono state distorte. La sentenza afferma chiaramente che il Pos (porto di sbarco) non doveva essere concesso. C’è un’evidente inammissibilità del ricorso.

Si cita il caso della Diciotti come simile a quello dell’Open Arms: la Diciotti era una nave della Guardia Costiera italiana, mentre l’altra è una ong spagnola.

Nella sentenza impugnata ci sono precise indicazioni su tutte le opzioni che aveva la Open Arms, e i report testimoniano che non c’è stato alcun sequestro di persona. Nel ricorso si sostiene l’esatto contrario di quanto scritto nella sentenza”, ha aggiunto l’avvocato Bongiorno.

ANSA