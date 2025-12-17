Occhiuto, nessuna nuova corrente ma una scossa liberale

Occhiuto: “Vogliamo una Scossa Liberale al Centrodestra”

“Nessuno aveva in mente di organizzare questo convegno per creare una corrente; sono discussioni ormai superate, appartenenti a un passato che non ci riguarda più”, ha dichiarato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, durante il suo intervento al convegno “In libertà, pensieri liberali per l’Italia”.

“Se c’è un partito che ancora vive di correnti, è il Pd, probabilmente uno dei più masochisti nella storia politica italiana”, ha aggiunto Occhiuto, rispondendo a chi vedeva nella sua iniziativa un tentativo di frammentazione interna.

Occhiuto ha poi ribadito il suo obiettivo: “Vogliamo dare una spinta liberale al centrodestra, rafforzando la sua ala liberale. È un’iniziativa che mira a un progetto di ampio respiro, capace di rilanciare i valori liberali e modernizzare la nostra visione politica per l’Italia.”

L’intervento di Occhiuto è stato incentrato sull’importanza di ridare al centrodestra un’impronta liberale forte, capace di rispondere alle sfide contemporanee senza cedere a logiche di conservazione o frammentazione ideologica.

ANSA