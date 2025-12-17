Non solo Zootropolis, l’animazione delle feste da Lupin ad Amélie

Le Feste al Cinema: Tra Nuove Gemme dell’Animazione e Classici da Riscoprire

Con l’ondata di successi al botteghino di Zootropolis 2, l’animazione Disney continua a dominare la scena cinematografica, ma il periodo delle Feste nei cinema offre anche una ricca varietà di nuove avventure da scoprire e riscoprire, con un’attenzione crescente verso i film animati giapponesi. Tra nuove produzioni e opere di grandi autori, ecco una panoramica dei titoli più attesi, che spaziano dai grandi classici dell’animazione nipponica a piccoli capolavori che potrebbero fare il loro ingresso nella corsa agli Oscar.

Il Ritorno degli Anime Giapponesi

Per gli appassionati di anime, il periodo natalizio offre una vera e propria raffica di emozioni. Tra i titoli più attesi, spicca L’Uovo dell’Angelo, restaurato in 4K, un capolavoro fantasy esistenziale del 1985 firmato da Mamoru Oshii. Ambientato in un mondo oscuro e in rovina, il film racconta l’incontro di una bambina che custodisce un misterioso uovo e un viandante arrivato dallo spazio. Dopo un’uscita evento a dicembre, con tanto di ingresso nella top ten, il film continua a essere proiettato in molti cinema, confermando il suo successo.

Un altro grande ritorno per gli appassionati di manga è Jujutsu Kaisen: Esecuzione, che porta sul grande schermo i momenti più intensi della seconda parte della seconda stagione della serie, con anche i primi episodi in anteprima della terza stagione, ancora inedita. Tratto dal manga cult di Gege Akutami, il film racconta la lotta tra esseri umani e Maledizioni, demoni generati dalle emozioni negative, in un mondo in cui solo i potenti stregoni possono fronteggiarli.

Il Ritorno di Lupin III e Altre Avventure

Non può mancare nel panorama delle Feste Lupin IIIrd – The Movie: La Stirpe Immortale, che segna un ritorno all’essenza più pura del leggendario ladro gentiluomo. Questo nuovo capitolo, firmato da Takeshi Koike, porta Lupin e la sua banda – Jigen, Fujiko, Goemon – in una nuova avventura su un’isola dove si nasconde un tesoro misterioso, ma ad attenderli ci sarà Mamo, uno dei nemici più enigmatici del ladro. Un altro classico intramontabile dell’animazione giapponese che non delude.

Animazione Europea e Altri Nuovi Arrivi

In un contesto internazionale, il film Tony, Shelly e la Luce Magica (uscita il 18 dicembre) si distingue come una delicata avventura in stop motion, premiata al Festival di Annecy. Questo film ceco racconta la storia di un undicenne che, grazie alla sua caratteristica di risplendere, intraprende un viaggio in un mondo dove amicizia e diversità sono i temi centrali.

Per un’esperienza animata che unisce magia e realtà, La Piccola Amélie di Mailys Vallade e Liane-Cho Han è uno dei film da non perdere. Adattamento del romanzo autobiografico Metafisica dei Tubi di Amélie Nothomb, il film racconta la storia di una bambina belga, nata in Giappone, e della sua magia quotidiana. Premio del Pubblico al Festival di Annecy, la pellicola arriverà nelle sale il 1 gennaio, e potrebbe entrare nella corsa agli Oscar per la sua originalità e delicatezza.

Feste per Tutta la Famiglia

Per le famiglie, un’altra proposta imperdibile è Un Topolino Sotto l’Albero, una commedia natalizia che mescola live action e CGI. Firmato dal regista norvegese Henrik Martin Dahlsbakken, il film racconta le avventure di una famiglia di roditori che vede la propria casa invasa da una famiglia umana durante le festività.

Non manca infine SpongeBob – Un’avventura da Pirati, in arrivo a Capodanno. Dopo anni di successi televisivi, il protagonista giallo più famoso del piccolo schermo torna al cinema con una nuova impresa alla ricerca dell’Olandese Volante, leggendario pirata fantasma. Un film pensato per tutti i fan della spugna marina più scatenata, ma anche per chi ama le storie di pirati e avventure sotto il mare.

Esclusi dal Cartellone: “Avatar: Fuoco e Cenere”

L’attesissimo Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron, previsto nelle sale dal 17 dicembre, non è stato incluso in questa lista, in quanto, pur rappresentando un grande successo tecnologico, è considerato un film live action. Nonostante l’utilizzo di motion capture all’avanguardia, attori reali e set fisici, il film è trattato dagli Academy Awards come una pellicola in carne e ossa, piuttosto che come un’opera d’animazione.

ANSA